Lourdes Huanca: “Yenifer Paredes me dijo que se iba a entregar, pero no quería el maltrato de los periodistas”

En diálogo con Exitosa, Lourdes Huanca Atencio, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), se pronunció sobre su relación con la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, a quien acompañó durante su entrega a las autoridades del Ministerio Público.

La titular de FENMUCARINAP aseguró que “se encontró” con la hermana de la primera dama Lilia Paredes durante una manifestación en el Cercado de Lima. En esa línea, negó que haya estado en contacto con Yenifer Paredes cuando estaba en situación de no habida.

“Me encontré a Yenifer Paredes en todo el proceso de la marcha. Para mí, fuera la hija del presidente u otra mujer, mi actitud de solidaridad, sorora de sentir el dolor que esa persona siente, y lo puedo volver a hacer. Nadie me dijo que lo haga (acompañarla a la Fiscalía)”, dijo en Hablemos Claro.

“[¿Yenifer se sumó a la marcha?] Nosotros nos hemos encontrado en el proceso de la marcha y por eso hemos estado al frente. Hemos salido y la hemos acompañado como cualquier compañera o ciudadana de lucha. Nadie me ha dicho que haga eso”, reiteró.

Huanca Atencio también manifestó que decidió acompañar a la cuñada del presidente Pedro Castillo, investigada por presunto tráfico de influencias, porque Yenifer Paredes no quería ser “maltratada por los periodistas”.

“Yenifer Paredes me dijo ‘me voy a presentar, me voy a entregar, pero no quiero más el maltrato de los periodistas que la vez pasado me han maltratado’. Nosotros le dijimos ‘te acompañamos, no estás sola’“, reveló.

Yenifer Paredes se entrega a la Fiscalía

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, se entregó este miércoles a la Fiscalía, luego de que se dictara una orden de detención preliminar en su contra, en el marco de la investigación que se sigue por el supuesto delito de organización criminal.

La hermana de la primera dama se puso a disposición luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder y el grupo especial de la PNP, que dirige el coronel Harvey Colchado, la buscaran en las instalaciones de Palacio de Gobierno este último martes.

