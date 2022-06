Los Olivos: Policía descartó alarma de tiroteo en colegio privado

¡Atención! La Policía Nacional del Perú (PNP) descartó la alarma de tiroteo en el colegio particular Trilce, ubicado en la avenida Tomas Valles, en el distrito de Los Olivos. Ante los mensajes difundidos en redes sociales, varios padres de familia se acercaron a la institución educativa para recoger a sus hijos.

Desde los exteriores del colegio, el jefe de la División Policial Norte 3, coronel PNP Víctor Meza, dijo que, aunque no se tenía certeza de la veracidad de los mensajes, el personal policial se acercó a la institución para prevenir cualquier incidente. Asimismo, pidió a los padres de familia mantener la calma.

“Se trata de un irresponsable que causa alarma, zozobra y temor en la población”, indicó Meza al anunciar que se están realizando las investigaciones para determinar la procedencia de la alarma.

◼ Padres alarmados ante amenaza de tiroteo

La difusión de unos mensajes de WhatsApp alarmó a más de un padre de familia del colegio Trilce. En los avisos se advertía que hoy se perpetraría un atentado en el centro educativo.

“Pero si se adelantan al recreo corre, no mires atrás…Si suena una bala no corran afuera, cierren las ventanas y las cortinas y pongan todas las carpetas encima de las puertas, no hagan ruido. Los de la sede de Los Olivos tengan cuidado, mañana (jueves) corre bala”, se lee en uno de los mensajes.

Aunque no se sabía la procedencia de las advertencias, varios padres se acercaron al colegio para recoger a sus hijos. Ante el aviso, los efectivos policiales también llegaron al centro educativo.

