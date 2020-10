Los cómicos Miguel Moreno y Fernando Armas celebran los tres años de ‘Los Exitosos del Humor’

El trujillano Miguel Moreno Armas (41) es un talento peruano que a lo largo de sus 20 años de trayectoria ha imitado a diversos personajes nacionales, entre ellos a deportistas, políticos, periodistas y personajes del espectáculo, sacándole a usted más de una sonrisa con cada caracterización.







El carismático imitador celebra este 30 de octubre junto a su tío, el experimentado humorista Fernando Armas, el tercer aniversario de ‘Los exitosos del humor’, programa que va de lunes a viernes a las 4:00 p.m. en los 95.5 de Radio Exitosa.

Trabajar junto a tu tío, que es un ícono del humor nacional, debe de ser un doble motivo para festejar los tres años de ‘Los exitosos del humor’…

Cumplimos tres años al aire y crecemos más en audiencia, vamos por buen camino. Mi tío Fernando es un hombre experimentado, es un pergamino irrefutable, un exitoso del humor y yo estoy camino a eso, con trabajo y humildad uno aprende mucho. El talento tarde o temprano se da a conocer, el trabajo es lo único que te hace cosechar los sueños.





¿Es fácil hacer reír al público y más aún en medio de la pandemia?

No es fácil, hay que tener más tino. Hay que ponerse del otro lado, ponerte en la otra vereda y tener más cuidado con la broma y la imitación, pero así es nuestro oficio y nos permite sacar sonrisas.

¿Qué personajes encontraremos en este show?

Tendremos la conferencia de prensa de Vizcarra, con las nuevas medidas que ha establecido, como el bono, el decreto del uso de las playas, además del profesor Gareca hablando demlas eliminatorias y mucho más.

¿Y tienes algún personaje al que le tengas más cariño que a los demás?

En realidad, me contratan bastante con el personaje de Federico Salazar, pero he hecho de todo. Desde el recordado Daniel Peredo, Gonzalo Núñez, Nicolás Lúcar, Naamín Timoyko y ahora el presidente Vizcarra, etc. Creo que le tengo cariño al personaje de Federico y al del presidente que me hace reír solo jajajaja.

¿Algún famoso que te haya querido bajo el dedo con la imitación?

El único que se picó fue Tongo hace diez años, en ese tiempo recuerdo que él era imagen de una empresa de telefonía y su esposa Gladys me dijo que lo estaba dejando mal a su esposo y dejé de imitarlo. Todos los que imitamos, sacamos la mayor característica, el rasgo más sobresaliente del personaje.

DATO:

Este viernes 30 de octubre Miguel Moreno y Fernando Armas celebrarán los 3 años de ‘Los exitosos del humor’, mediante un imperdible show virtual desde las 09:30 p.m. Pueden hacer sus reservas al 926908870

Más en Exitosa