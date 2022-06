“Los animales se están muriendo de hambre”: ganaderos de Cajamarca optan por vender sus vacas ante falta de pasto

En diálogo con Exitosa, Javier Alva, presidente de los Productores Lácteos del Distrito de Chitilla (Cajamarca), informó que los ganaderos de la región han optado por empezar a vender sus vacas porque ya no las pueden alimentar con pasto. Esto debido al incremento del precio de los fertilizantes.

“[¿Es verdad que están deshaciéndose de las vacas para ver si consiguen algún fondo?] Correctamente. En toda la región, en algunas provincias y distritos, se están vendiendo las vacas por este mismo tema del pasto porque dan mucha pena. El problema de los ganaderos no lo están solucionado, nosotros no tenemos de qué vivir. Él único trabajo e ingreso era de nuestras vacas, pero vendiéndolas ya no sabemos qué hacer. Es una crisis total”, declaró.

Alva precisó que el ganado vacuno ya no se puede alimentar por la falta y escasez de la urea, un fertilizante esencial en el metabolismo de las plantas.

“Los terrenos sin fertilizantes ya no son nada. En la actualidad, no tenemos pasto. Lo que estamos haciendo es usar abono natural, pero no es suficiente. En algunas partes, los animales se están muriendo de hambre“, reiteró.

Piden medidas urgentes al Ejecutivo y Legislativo

El presidente de los Productores Lácteos hizo un llamado a las autoridades centrales a visitar la región y ayudar a los ganaderos y agricultores. “Pido al presidente y al Congreso para que se pongan en el lugar los campesinos, ellos solo están viendo sus intereses”, cuestionó.

Javier Alva indicó que, pese a la crisis, las grandes empresas compran el litro de leche a S/0.90, lo que ya no sostenible para continuar con el cuidado de los animales.

“El litro de leche lo compran a 90 céntimos, ¿En qué nos va a alcanzar? A nosotros nos compra Nestlé y Gloria, estas empresas son abusivas con el campesino, es una pena“, lamentó.

“Parece que no tenemos autoridades porque nadie dice nada. Estas empresas abusivas se burlan de nosotros y dicen ‘si gustas te compramos y si no, no’. Ellos tienen el poder y hacen lo que se les venga en gana”, agregó sobre el precio de la leche.

