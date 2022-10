Loreto: Avioneta de Saeta aterriza de emergencia en zona pantanosa

Una avioneta de la aerolínea Saeta aterrizó de emergencia en una zona pantanosa en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Datem del Marañón, en el departamento de Loreto. La avioneta con doce pasajeros a bordo había sido reportada como desaparecida en horas de la mañana.

La aeronave partió a las 9:30 a.m. desde San Lorenzo hasta la ciudad de Tarapoto (San Martín). El tiempo en ruta era de 40 minutos, pero pasaron cerca de dos horas sin que las las torres de control tuvieran comunicación con la nave.

De acuerdo con Roger Rodríguez, corresponsal de Exitosa en San Martín, no se registraron heridos hasta el momento. Informó también que entre los viajeros se encontraba un funcionario de la Municipalidad de Datem del Marañón y un fiscal del Ministerio Público.

Aún no se conoce la causa exacta que provocó fallos en el vuelo. No obstante, se presume que el mal tiempo no ayudó a concretar el vuelo hasta Tarapoto.

El aterrizaje de emergencia ha llamado la atención de los ciudadanos de Loreto. Esto debido a que se trata de la segunda vez que una aeronave de la aerolínea Saeta sufre complicaciones en menos de un mes.

El 20 de septiembre, una avioneta cayó cuando trataba de despegar de un aeródromo en la zona de El Estrecho (Loreto), cerca a la frontera con Colombia. Este accidente causó la muerte de un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y dejó al menos diez heridos.

