López Aliaga sobre presunto fraude electoral: “Cuando Zamir Villaverde muestre videos, ahí voy a creer algo”

En entrevista para Exitosa, Rafael López Aliaga, excandidato a la Presidencia por Renovación Popular, señaló que creerá en la palabra del empresario investigado Zamir Villaverde solo si muestra pruebas del presunto fraude en las Elecciones Generales 2021.

“[¿Tú le crees a Zamir Villaverde?] Cuando él me muestre videos o audios, donde dice que tiene a [Pedro] Castillo y [Jorge Luis] Salas Arenas en videos y audios, ahí comenzaré a creer algo“, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Las declaraciones del actual aspirante al sillón municipal de Lima se dan luego que Zamir Villaverde denunciara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el presidente de la República, Pedro Castillo, “lideró, coordinó y organizó” un presunto fraude electoral en complicidad con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), liderado por Salas Arenas.

En esa línea, López Aliaga reiteró que Villaverde debe sacar a la luz las pruebas para sustentar su denuncia y que, con ello, Castillo Terrones debe abandonar su cargo como jefe de Estado.

“Perú no merece esta basura. Ojalá que salgo algo, aunque a mí no me cae el señor Villaverde, pero que salga un videito o algo, veamos pues“, expresó.

En otro momento, aseveró que no conoce al empresario, que se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en el penal Ancón II, y descartó haber orquestado esta versión sobre supuesto fraude electoral.

“No lo conozco, [Zamir Villaverde] es un prontuariado”, indicó.

Cuestiona a Pedro Castillo

López Aliaga también aprovechó en cuestionar la gestión del mandatario Pedro Castillo y consideró que la actual crisis política es de su entera responsabilidad.

“Todas las rutas van a Pedro Castillo. Todos los días sale un escándalo más. Eso mata la confianza, la inversión, el empleo y todo. Ninguna persona decente quiere ser ministro de este señor, no está preparado”, finalizó.

