LO ÚLTIMO | Joe Biden se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos

Atención. Este sábado, Joe Biden fue declarado como nuevo presidente de Estados Unidos, tras ganarle a su similar Donald Trump, en las elecciones presidenciales norteamericana que tardaron cuatro días para el conteo final.







Es importante indicar que Joe Biden, candidato demócrata, se convirtió en el nuevo presidente electo de EE.UU. después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC.

En esa línea, Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU., superó la cifra requerida de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral tras confirmarse que ganará en Pensilvania.





America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020