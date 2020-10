¡Lo Último! Conoce los 10 juegos de PS4 que no serán compatibles con la PS5

Una triste noticia para los amantes de PlayStation. Sony reveló que el 99% de los juegos de PS4 serán compatibles con la PS5, sin embargo, 10 títulos no estarán habilitados.



Luego de que hace unos días Sony revelara a su público el proceso de desmontaje de PlayStation 5 , hoy detalló en su página de soporte todos los detalles de la retrocompatibilidad de la consola con PS4 que permitirá jugar a más del 99 % de los juegos salvo algunas excepciones, es decir, que podremos disfrutar de la mayoría de los más de 4000 juegos de PS4 en PS5 sin ningún problema.

No obstante, conoce aquí los 10 juegos que no podrás disfrutar en la nueva consola de PS5:

1. Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

2. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

3. Just Deal With It!

4. Shadow Complex Remastered

5. Robinson: The Journey

6. We Sing

7. Hitman Go: Definitive Edition

8. Shadwen

9. Joe’s Diner

10. DWVR

Para jugar a los juegos de PS4 que tengamos en formato físico, es decir en discos, en PS5 es tan sencillo como insertar y jugar, necesitando únicamente tener el modelo de PlayStation 5 con lector de discos.

Primero se debe insertar el disco, aceptar la actualización. Luego, seleccionar el juego del menú principal de la consola y finalmente mantener el disco insertado cada vez que se desee jugar.

Por otro lado, la empresa Sony insta a los jugadores a tener siempre el PS5 actualizado en la última versión, probablemente porque a través de estas actualizaciones puedan corregir pequeños fallos de compatibilidad que se puedan producir con los juegos de PS4.

Finalmente, detallaron cuáles son algunas de las funciones que estaban disponibles en PS4 que no se mantendrán en PS5: la opción de Torneos, la compatibilidad con una segunda pantalla o app de acompañamiento, y el menú SHARE.

