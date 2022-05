“Lo siento realmente”: soldado ruso se disculpa tras ser juzgado en Ucrania por crímenes de guerra

El soldado ruso Vadim Shishimarin está siendo juzgado en Ucrania tras ser acusado de haber cometido crímenes de guerra en el marco de la guerra entre ambas naciones. Se trata del primer proceso de este tipo desde que inició la invasión ordenada por el régimen de Vladimir Putin.

Durante la sesión, el abogado del militar ruso afirmó que su patrocinado “no es culpable” de haber asesinado a un civil de 62 años en el noroeste de Ucrania el pasado 28 de febrero, cuatro días después de que iniciara la invasión.

“Teniendo en cuenta todas las pruebas y testimonios, creo que (Vadim) Shishimarin no es culpable del crimen del cual es acusado. Pido que absuelvan a mi cliente”, dijo el letrado Viktor Ovsianykov.

“Lo siento realmente”, dijo por su parte el soldado.

“Lamento lo que hice”, agregó el joven, de cabeza rapada. “Estaba nervioso en esa situación. No quería matar”, indicó al reiterar sus disculpas.

El abogado aseguró que, en realidad, su cliente no quería ejecutar la orden de disparar, aduciendo que el soldado – en un primer momento – no había obedecido. La defensa también recalcó que el militar se entregó voluntariamente a las fuerzas ucranianos y que no negaba los hechos.

Asimismo, el letrado culpó a los superiores de Shishimarin, aludiendo que el joven militar solo trataba de salvar su vida.

Sin embargo, la acusación rechazó los argumentos y exigió la cadena perpetua contra militar ruso. “Él ejecutaba una orden criminal y era muy consciente de ello”, aseveró uno de los fiscales.

De acuerdo a la acusación, Vadim Shishimarin estaba al mando de una pequeña unidad dentro de una división de tanques cuando su convoy fue atacado. Con otros cuatro militares, robó un vehículo.

Tras ello, los rusos circularon cerca del pueblo de Shupakhivka, en la región de Sumy (noreste de Ucrania), cuando se cruzaron con un civil que iba empujando su bicicleta mientras hablaba por teléfono, antes de que Shishimarin lo matara de un tiro.

El veredicto será anunciado el lunes, según lo anunciado por el juez.

