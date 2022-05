¿Llega al repechaje? Paolo Guerrero volvió a entrenar en La Videna

Es probablemente la mayor duda que envuelve la próxima convocatoria de la selección peruana de cara al partido por el repechaje mundialista. Este miércoles, tras culminar un proceso de recuperación física en Estados Unidos, Paolo Guerrero volvió a La Videna de San Luis, en donde entrenó bajo las órdenes del comando técnico de la bicolor.

El ariete de 38 años, que actualmente no tiene equipo, realizó trabajos físicos y alguno que otro ejercicio con balón. En todo momento estuvo bajo la supervisión de Néstor Bonillo, asistente de Ricardo Gareca, y su fisioterapeuta personal.

Como se conoce, Guerrero no juega un partido oficial desde el año pasado. Desde entonces, ha trabajado para recuperarse al 100% de su rodilla y volver no solo a firmar con algún club, sino también para unirse a los trabajos de la selección peruana, que está a un solo partido de clasificarse al mundial.

Paolo Guerrero training at La Videna today!! 💪🏽 🇵🇪 pic.twitter.com/SiDa4LfHlA — Diego Montalvan (@DMontalvan) May 18, 2022

“SI NO ME CONVOCAN, SEGUIRÉ TRABAJANDO”

El capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, arribó a la capital el último martes, confirmando estar recuperado de su lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses, así como su deseo de seguir jugando profesionalmente, así no reciba el llamado de Ricardo Gareca.

El delantero habló sobre su positivo proceso de rehabilitación, aunque confiesa que le falta hacer más trabajo físico. No obstante, indica sentirse mucho mejor y apto para afrontar el llamado para vestir la camiseta blanquirroja en el repechaje, pero no darse el caso, ‘el depredador’ no parará hasta volver al 100% de su capacidad competitiva.

Quizás te interese leer: Juan Reynoso deja de ser técnico de Cruz Azul y Silvio Valencia lo pide para la selección peruana

“Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien. Si no me convocan me seguiré preparando porque yo quiero seguir jugando”, dijo con determinación el ‘9’.

Este viernes 20 de mayo, Ricardo Gareca sacará a la luz la lista de convocados para el partido correspondiente al repechaje para el Mundial Catar 2022, donde aún no se conoce cual será el rival de la Selección Peruana (Australia o Emiratos Árabes Unidos). El numero de seleccionados podría estar entre 25 o 30 jugadores, indicó el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye.

Síguenos en redes sociales