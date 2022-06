Liz Meléndez: “Educación Sexual Integral tiene que ver con defender el ejercicio de una sexualidad respetuosa”

La directora de Flora Tristán, Liz Meléndez, durante el programa ‘Hablemos Claro’, afirmó que defienden la Educación Sexual Integral (ESI) porque tiene relación con el resguardar el ejercicio de una sexualidad respetuosa y descartó que esto signifique que se esté incitando a los niños y adolescentes a iniciar su vida sexual.

“La Educación Sexual Integral tiene que ver con defender el ejercicio de una sexualidad respetuosa, con derechos. La sexualidad es tema fundamental en la vida de las personas, no tiene de malo el placer. No tiene nada de malo y eso no significa que se le está incitando“, precisó en diálogo con Nicolás Lúcar.

Además, consideró que la información se les debe entregar a los estudiantes de forma gradual y de acuerdo a su edad de compresión.

“La información que se le tiene que dar tanto a los niños, como a las niñas y adolescentes, tiene que ser gradual y de acuerdo a la edad de compresión. Y eso tiene que ser determinado por personas especialistas, no por organizaciones de padres y madres de familia que tienen este tipo de ideologías y de pensamientos tan retrógradas“, indicó.

De igual manera, lamentó que sectores conservadores digan “mentiras” en torno a este tema.

“Lamentablemente representantes de estos sectores, que no solamente son conservadores sino profundamente antiderechos de las personas, y con un pensamiento fundamentalista en donde ellos creen que tienen la verdad absoluta de todo, y discriminadores aunque no lo quieran ser, se encargan de decir una cantidad de mentiras”, expresó Meléndez.

Así mismo, resaltó que cuando hablan de Educación Sexual Integral también “estamos hablando de lucha contra la violencia”.

“En un país en donde la gran mayoría de víctimas de violencia sexual son los niños y las niñas, si se necesita trabajar por el respeto de mi cuerpo y del otro cuerpo“, agregó.

