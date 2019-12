Lionel Messi reveló uno de sus mayores secretos

En pleno receso por las fiestas navideñas y de fin de año, la página web oficial de la liga española publicó una entrevista con Lionel Messi, quien explicó el análisis que hace de los arqueros a la hora de ejecutar los tiros libres, en donde es casi infalible.

“En el último tiempo empecé a mirar mejor los tiros libres. Ver si el arquero se mueve antes, si da el pasito. Y si no, cómo reacciona y cómo ordena la barrera. Lo estudio un poco más. Todo con trabajo y entrenamiento fue mejorando”, aseguró el crack.

La ‘Pulga’ también se refirió al galardón que ostenta al ser el máximo goleador histórico de la liga española con 432 goles. “Ser yo el goleador con lo que significa la liga española es especial. La verdad creo que es uno de los récords más lindos que tengo”, agregó.

Messi también recordó a su excompañero en Barcelona, el camerunés Samuel Eto’o, como la persona que lo alentaba cada vez que fallaba frente al arco rival. “Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía ‘el día que empieces a hacer goles vas a ver’. Yo tenía muchas ocasiones y por ahí no convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas”, finalizó entre risas Messi.