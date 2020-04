Lionel Messi: “Hoy Barcelona no tiene nivel para ganar la Champions”

Parece que las cosas no andan bien en la interna del Barcelona. Lionel Messi había dicho hace unas semanas que el nivel de su equipo no le

daba para soñar con ganar la Champions esta temporada, pero ayer el técnico Quique Setién dio la cara para dar una opinión opuesta.

Ese clima se vive en el equipo ‘culé’ cuando ni siquiera se sabe si se terminará de disputar esta edición del torneo de clubes más importantes de

Europa debido a la pandemia. “Si queremos ganar la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que al día de hoy no nos alcanza para poder pelear por el título”, sostuvo la ‘Pulga’.

Esas declaraciones del argentino no habían tenido respuesta en el club catalán, pero ayer Setién no se quedó callado. “Después de todo lo que he visto a lo largo de los años, podemos perfectamente ganar la Champions.

No estoy de acuerdo en ese sentido con ‘Lio’. Ya vimos cómo llegó a la final el Tottenham, o cómo el Atlético Madrid eliminó a Liverpool, que era el equipo a batir”, comentó.

El entrenador del Barza fue un poco más allá con sus comentarios. “Creo que es mucho más complicado ganar la Liga que conseguir la Champions, en la que a veces depende de una situación puntual.

Tenemos las mismas opciones, además contamos con Messi”, señaló. Cuando el fútbol se paralizó en Europa, el equipo azulgrana era líder del torneo español y estaba a punto de jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Napoli, con el que empató 1-1 de visita en la ida.