Lionel Messi descartó la posibilidad de conseguir la Champions League

Si bien para la mayoría uno de los candidatos fijos a ganar la presente Champions League es el Barcelona, la principal figura azulgrana, Lionel Messi, no lo cree así. El crack argentino aseguró que su equipo no tiene los suficientes recursos futbolísticos para pelear por el trofeo.“Sí queremos optar por ganar la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy, como estamos, no nos alcanza para poder pelear por el título”, expresó preocupado la ‘Pulga’ en una entrevista con el diario español Mundo Deportivo.

Consultado sobre qué detalles piensa que le falta a los azulgranas para levantar la ‘Orejona’, ‘Lio’ manifestó: “Creo que hay que ser más regular en el juego, no cometer errores tontos y no repetir lo que nos pasó en Roma o Liverpool, donde nos desconectamos y nos eliminaron. Hay que manejar todos los detalles porque en la Champions cualquier mínimo detalle te condena”, agregó.

Pese a esta especie de resignación, el astro del conjunto catalán se prepara para el duelo del martes ante Napoli en Italia, por la ida de los octavos de final de la Champions.