Liga 1: Resultados y programación de la fecha 3 del Apertura

Este sábado continúa la emoción del nuestro fútbol peruano. La fecha 3 del torneo Apertura de la Liga 1 inició este viernes con dos partidos. El saldo fue la victoria de Cienciano y la sorpresiva derrota de la Universidad César Vallejo ante el vigente campeón, Deportivo Binacional, quien en la semana sufrió la intempestiva salida de su entrenador.

Este sábado se vivirán cuatro partidos en donde los ‘compadres’ se llevarán la gran atención. Universitario de Deportes quiere asegurar su tercera victoria consecutiva cuando enfrente al complicado Carlos Stein. Por su parte, Alianza Lima, en el día de su aniversario 119, recibirá en casa al recién ascendido, Grau de Piura.

Cabe precisar que la jornada de hoy también tendrá el duelo entre Cantolao vs. Ayacucho FC y Sport Boys vs. Carlos Manucci. La fecha 3 continuará el domingo con tres encuentros; San Martín vs. Alianza Universidad, Melgar vs. Sporting Cristal y Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal. El lunes se complementará la jornada con el choque entre UTC vs. Cusco.