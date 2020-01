Liga 1: Conoce la programación de la primera fecha del Torneo Apertura

Se acabó la espera. Este viernes 31 volverá la emoción del fútbol a nuestro país cuando se inicie el Torneo Apertura con la participación de los 20 clubes, que jugarán mediante el sistema de todos contra todos en 19 fechas.

El encuentro que romperá los fuegos será el Melgar vs. Universitario, que se enfrentarán en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, desde las 6:00 p.m. También el viernes, chocarán Alianza Lima y Alianza Universidad a las 8:30 p.m. en Matute.

Por su parte, Sporting Cristal abrirá la jornada el sábado a partir de las 3:00 p.m., cuando visite a UTC en Cajamarca. Ese mismo día, Sport Huancayo jugará como local ante Atlético Grau (5:30 p.m.) y César Vallejo recibiría a Municipal en el estadio Mansiche de Trujillo (8:00 p.m.).

El domingo, San Martín y Ayacucho FC se medirán desde las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, Mannucci visitará a Carlos Stein en Lambayeque a las 3:00 p.m., mientras que en el Miguel Grau del Callao habrá doblete: Cantolao vs. Cienciano (1:00 p.m.) y Sport Boys vs. Deportivo Llacuabamba (3:30 p.m.).

La fecha se cierra el lunes 3 de febrero con el duelo entre Cusco FC (Ex Real Garcilaso) y Binacional, que jugarán a las 3:00 p.m. en el estadio Garcilaso de la Ciudad Imperial.