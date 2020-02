Liga 1 2020: Pablo Bengoechea criticó arbitraje tras derrota de Alianza Lima

Empezó con pie izquierdo. Alianza Lima a pesar de tener el empuje de su hinchada que prácticamente llenó el estadio de Matute, no pudo con Alianza Universidad y acabó perdiendo por 3-2 ante un rival que jugando en forma ordenada se llevó los tres puntos a Huánuco.

Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, se mostró crítico por el arbitraje, en referencia al penal cobrado a favor de Alianza Universidad y la consecuente expulsión de Aldair Salazar.

“Me parece que nos empatan con una jugada donde no es penal, donde nos quedamos con 10 jugadores injustamente, y movimos del medio y llegó el tercer gol. No hay ninguna duda que el equipo no reaccionó más”, manifestó en conferencia de prensa.

El estratega uruguayo insistió en que el penal estuvo mal cobrado. “Estamos muy cabizbajos, muy decepcionados con lo que estamos viendo, porque se repite, y se repite, y se repite. No hay duda que hoy me siento muy mal. Está difícil jugar el campeonato local”, expresó.

“Una jugada muy sencilla termina en un penal y expulsión. La verdad no sé lo que pensar, no quiero pensar. La verdad estoy muy decepcionado. Por lo que escuché, toda la prensa dijo que no fue penal, y lo gracioso es que va a traer cola esta jugada, que se va a hablar toda la semana”, añadió.

Bengoechea enfatizó en que Alianza Lima es un equipo “que intenta no protestar y no complicarle la vida al árbitro, pero por más que colaboramos siempre se equivocan en contra”.