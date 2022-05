Libros sobre la maternidad y empoderamiento femenino

Si eres de esos hijos que piensa cómo rendirle tributo a ese ser que te dio la vida, a veces piensa en un artefacto eléctrico, perfumes, flores o llevarla a cenar…. En el Día de la Madre también podemos obsequiar un libro. Te compartimos un listado de libros hechos por mujeres y relatan sus historias de maternidad, enseñanzas, amor y empoderamiento femenino:

+ Desmadre. Autora: Pamela Rodríguez. Una mirada sincera a la maternidad y el amor. Camila es una artista limeña de treinta y tres años, divorciada y con una hija de ocho años. Contacta con Juan por Tinder. Es de La Coruña, como el padre de su hija. Ambos se darán a conocer el uno al otro sin filtros y a gran velocidad. La historia es una reflexión brutalmente sincera y desenfadada sobre la maternidad, la pareja, el amor, las diferentes formas de familia.

+ Este cuerpo no es mío. Autoras: Emilia Drago y Cristina Señorán. Una guía práctica para convertirte en una mujer saludable y una mamá feliz. Emilia y Cristina se conocieron en setiembre de 2018. Por un lado, estaba la mamá desesperada que no podía verse al espejo porque este le devolvía la imagen de un cuerpo que ya no era el suyo.

+ 100 preguntas sobre el Ho ́oponopono. Autora: Mabel Katz. Este libro buscar ser una ayuda para todo aquellos que deseen conectar- se con su propia inspiración, y con el que podrás recibir los mensajes que uno busca para encontrar el amor, la abundancia y el éxito. Además, la autora te ayudará a soltar y confiar, a encontrar tu misión espiritual, a recuperar el control de tu vida.

+ Libre del miedo. Autora: Rosa María Cifuentes. Es un libro que pretende ayudarlos a vencer y a convivir con algún tipo de miedo que los aqueja. Existen situaciones a las que nos enfrentamos día a día, situaciones que nos atemorizan y a las cuales no siempre sabemos cómo enfrentar. El miedo paraliza si no se afronta, desgarra si no se reconoce.

