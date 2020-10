Ley que da beneficios a mypes afectadas por la pandemia es aprobada por el Congreso

El día de hoy, el Congreso aprobó el dictamen que propone la ley de apoyo a las mypes ante la crisis originada por el coronovirus y predomina una serie de beneficios para ese sector, como la suspensión de pago de tributos municipales.



El parlamentario Franco Salinas del partido de Acción Popular, autor del proyecto, explicó que la iniciativa contempla medidas excepcionales que permitirán a millones de emprendedores vencer esta difícil etapa.

“Estas medidas tendrán un impacto positivo en el Perú, ya que las empresas podrán restablecerse y tener un mejor nivel de ventas que les aseguren ingresos suficientes para mantenerse a flote en este periodo de crisis, brindándole empleo a más peruanos”, indicó.

El titular de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa Cooperativas, César Combina Salvatierra del partido de Alianza para el Progreso comentó que la iniciativa tiene como objetivo dictar medidas excepcionales para las mypes que, con la declaratoria del estado de emergencia nacional, sufieron pérdidas de capital de trabajo y de mercado, a efectos de mantener e promover su desarrollo productivo.

Con relación al pago obligatorio de los proveedores de mypes, las entidades del Estado han cancelado dentro del plazo de diez días calendario las deudas que persisten pendiente de pago, en beneficio de las mypes, en las condiciones establecidas en el artículo 171 del OS 344-2018-EF, Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por la venta de bienes o la prestación de servicios que estuvo de objeto antes de la declaratoria del estado de emergencia.

Se suspende el corte de los servicios públicos por no pagar las mypes durante el periodo del estado de emergencia nacional, y de manera excepcional, no debe suspenderse el servicio de agua potable en relación de los consumidores finales que sean mypes, por no pagar las deudas.

