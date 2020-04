Leslye Lazo, congresista que dio positivo al COVID-19, pide a la población respetar el aislamiento

Este martes, a través de las redes sociales, Leslye Lazo, congresista electa de Acción Popular, confirmó que ella y su esposo, el acalde de San Martín de Porres dieron positivo para coronavirus COVID-19. A pesar del mal momento, la parlamentaria tuvo el gesto de conversar en exclusiva con Exitosa y manifestarnos cómo se encuentra de estado de salud.

“El jueves fui a la clínica y me hice la prueba del hisopado. Ayer, me sentí un poco delicada y me confirmaron que salí positiva para coronavirus. Mi esposo también. (…) Tengo un hijo de 2 años, quien está en cuidado de mis padres. Nosotros estamos aislados en otro lugar que no es mi domicilio. He presentado un cuadro de neumonía. Me han dicho que por el momento, no necesito hospitalización, pero veré como va mi salud durante el día”, aseveró la parlamentaria.

Cabe precisar que ella fue quien confirmó que tenía COVID-19 a través de sus redes sociales. “La finalidad de mi comunicado es hacer público mi resultado. Para que todos los que no estén cumpliendo el aislamiento social obligatorio, lo hagan. Yo estoy algo más complicada porque he presentado un cuadro de neumonía. El COVID-19 no respeta estatus, ni nada”, indicó.

Sobre su ausencia en el pleno del viernes pasado en el Parlamento, Lazo manifestó. “Desde que presente los primeros síntomas, me aislé. Pedí licencia en el Congreso por salud (…) Mi esposo y yo hicimos la misma prueba”, contó en Exitosa.