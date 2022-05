Lesión de Luis Advíncula | ¿Quién podría remplazarlo en la Selección Peruana de no llegar al repechaje?

El jugador de la Selección Peruana Luis Advíncula sufrió un desgarro en la final de la primera fase del torneo argentino con Boca Juniors y ahora es duda ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el partido del repechaje para optar el ultimo cupo hacia el Mundial Catar 2022.

De momento se ha informado que la lesión, ya confirmada por los médicos del club xeneize, es moderada, por lo que se estima un periodo de recuperación de 14 a 15 días. De antemano se confirma por igual que Luis no verá acción ante Deportivo Cali el próximo jueves por Copa Libertadores, y es muy probable que tampoco lo haga en el amistoso ante Nueva Zelanda en España. Pero la duda que todos se formulan es si llegará en buenas condiciones al partido del repechaje el 13 de junio.

Ante la incógnita, surge también la posibilidad de que el comando técnico de Ricardo Gareca opte por convocar a un jugador de emergencia, posiblemente del torneo local. A continuación, las opciones que tiene ‘el tigre’ para afrontar la baja de Advíncula:

Aldo Corzo

La opción más probable. El lateral de Universitario es parte de la lista de 28 convocados para el decisivo choque en Doha, por lo que no sería raro pensar que Gareca lo hará tomar la banda derecha en la Blanquirroja. El jugador de 33 años, a parte de ya haber llenado el espacio de Advíncula, como en aquel encuentro en Barranquilla ante Colombia, viene teniendo constante actividad con el cuadro merengue en la Liga 1.

Jhilmar Lora

Algunos se sorprendieron al no ver su nombre en la lista de seleccionados. El hombre de Sporting Cristal ya fue llamado en reiteradas ocasiones por Gareca en el último año, siendo su actuación ante Argentina en Buenos Aires la más recordada, y al mismo tiempo la más criticada, pues no fue de sus mejores participaciones. Con los cerveceros ya no es titular indiscutible, pero su reciente aventura con la selección podría ponerlo como opción viable.

Johan Madrid

Hablemos ahora de quien sí es titular en el cuadro de Roberto Mosquera. El lateral, convocado para la selección en 2018, viene pasando por un aceptable momento, pues tomó la confianza en Sporting Cristal para suplir a Lora. Eso sí, puede llegar fatigado, así como el resto de convocados que afrontarán partidos de Copa Libertadores en la semana.

Yordi Vílchez

Este podría ser el as bajo la manga de Gareca. El lateral campeón con Alianza Lima en la temporada pasada se hizo del puesto en el equipo de Carlos Bustos a base de buenas actuaciones y ahora es un inamovible. Junto a Pablo Lavandeira, son indiscutiblemente los mejores en la actual temporada blanquiazul. Además, está envuelto en una racha de 7 partidos sin caer, por lo que su buen momento podría ser tomado en cuenta por el DT. Y como dato extra, también puede rendir de defensa central.

En un apartado, tanto Luis Abram como Miguel Araujo, ambos convocados, también podrían ser opciones de alternativa para Gareca, siendo que los dos zagueros ya tuvieron la chance de desempeñarse en anteriores ocasiones por los laterales, principalmente Araujo, que jugaba en esa parte del campo en Alianza Lima.

