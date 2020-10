Lescano exige a congresistas acelerar aprobación del retiro de aportes ONP

El excongresista Yohny Lescano pidió ayer a los parlamentarios “acelerar” la aprobación del dictamen de ley que aprueba, por insistencia, el retiro de hasta 4,300 soles de los fondos de pensiones administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y cuestionó que el retraso de este importante debate estaría relacionado a la no reelección de legisladores para el año 2021.



“Pediría aceleren la aprobación del dictamen en comisiones. (Los congresistas) no se ponen de acuerdo, no entran en consenso, no quiero pensar que porque no hay reelección han dejado abandonado el tema. Tienen que dejar de lado sus ambiciones personales y políticas, y pensar en una buena ley para los aportantes”, comentó a Diario Exitosa.

“Están perdiendo tiempo en decir que se pierde la plata si no mejoran esos proyectos. (La ley ONP) puede ser una ayuda para afrontar la pandemia en los próximos meses”, agregó el exlegislador de Acción Popular.

Lescano Ancieta propuso, además, que el Parlamento recoja la iniciativa del Ejecutivo de otorgar una pensión a los aportantes que tienen entre 10 y 19 años de ahorros para su jubilación, de tal manera que no se perjudiquen.

“Creo que hay que hacer una fórmula mixta, las dos propuestas del Ejecutivo y Congreso se pueden consolidar en una sola ley para que elija el trabajador porque ambas también pueden convenirles a lo aportantes, pues no son incompatibles, donde se pueda retirar los fondos o se opte por una pensión”, expresó el excongresista que será postulará en las elecciones internas de Acción Popular.

“Que aprueben la norma y dejen un buen recuerdo en la población, aprobado un proyecto bien estudiado en favor de los aportantes”, finalizó.

Regular las comisiones de AFP

Lescano planteó que el Congreso trabaje en un proyecto de ley que regule el cobro de comisiones de las AFP a sus aportantes. “Hay temas como el cobro de comisiones, pues las pérdidas lo asumen los trabajadores, ese es el punto central. Deben centrarse en eso. Son miles de millones de soles que se pierden y las empresas siempre ganan”, acotó.