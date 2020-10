Lescano: “El BCR sí puede regular tasas de interés y al no hacerlo solo juega para los bancos”

El excongresista de Acción Popular (AP), Yohny Lescano, fustigó ayer la inacción del Banco Central de Reserva (BCR) respecto a poder establecer tasas de interés con la usura bancaria y dijo que con ello juega, abierta y únicamente, a las entidades financieras.



“El BCR sí está en la facultad de regular las tasas de interés que ahora imponen los bancos y que resultan abusivas y totalmente onerosas. Puede y debe hacerlo. Pero si no lo hace, como es lo que ocurre, sin duda está jugando a favor de los bancos”, dijo Lescano.

El exparlamentario de AP explicó que, incluso, ni siquiera es necesario que el Congreso apruebe el proyecto de ley contra la usura bancaria, porque esa norma ya existe y, sin embargo, el BCR se hace el desentendido.

“Hay algo muy claro. La propia ley orgánica del BCR faculta a esa entidad, que es de todos los peruanos, a regular las tasas de interés de los bancos. Puede hacerlo, dice esa ley orgánica, en momentos de emergencia nacional. Y esta pandemia lo es. Por lo tanto el BCR, simplemente, no actúa, no hace lo que debe y eso va en perjuicio de millones de pobladores que hoy no pueden pagar por la crisis económica”, comentó.

Lescano también dijo que los bancos aplican hoy las tasas que les da la gana porque así se lo permite la ley de bancos. “Pero hay una norma que está por encima de ello, y esa es la ley orgánica del propio BCR. Ahora se intenta en el Congreso aprobar una ley contra la usura, pero el Estado puede accionarla, ya existe, solo que el BCR prefiere no tomar posición y eso les permite a los bancos actuar a su libre albedrío”, dejó en claro Lescano.

En relación a la reciente ley de congelamiento de deudas promulgada por el Gobierno, Lescano sostuvo que “ya existía una norma al respecto, solo que nunca se aplica”. “Eso es lo que a veces se desconoce en el Congreso. Las normas ya están, pero las entidades se niegan a hacerlas efectivas. Lo que hay que hacer es obligar al Estado a cumplirlas, con más razón en una situación de emergencia”, acotó.