Lescano: Bancada de Acción Popular escucha voces pegadas a la ‘derecha bruta y achorada’

El excandidato presidencial, Yhony Lescano, en entrevista con Exitosa, aseguró que la bancada de Acción Popular (AP) está trabajando apartada de las decisiones del partido y señaló que están escuchando “voces que están pegadas a la derecha bruta y achorada”.

“Lamentablemente les ha faltado orientación política, no están coordinando con el partido, están escuchando voces de esas voces que están pegadas a la derecha bruta y achorada, la mayoría de ellos están pegados a ese lado, y los están llevando por mal camino y afectan al partido“, precisó Lescano.

En ese sentido, calificó como una “barbaridad” el comunicado que -según dijo – emitió la bancada de AP, respecto a que realizarán una denuncia de acusación constitucional contra el sistema electoral.

“El mismo hecho de haber expedido ese comunicado no le hace bien al partido y precisamente la bancada es la que está actuando de manera muy aislada“, indicó.

Así mismo, consideró que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no va en la línea del partido y resaltó que “ha estado cometiendo una serie de errores, muchísima soberbia, petulancia“.

De igual manera, el excandidato presidencial se refirió sobre la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, el cual suspendió a seis congresistas sindicados como ‘Los Niños‘, y consideró que esta es una medida adecuada.

“Han debido pedir ya su licencia, solamente pidió su licencia Juan Carlos Mori, los otros congresistas ya debieron pedir su licencia para responder ante la justicia y luego demostrar su inocencia”, agregó.

De igual manera, afirmó que si se determinara que son culpables tendrán que ser expulsados porque ahora “hay una suspensión hasta que el Poder Judicial decida su situación legal”.

Yhony Lescano destacó que el partido estaba siendo afectado por los actos de “personas que han sido elegidas por voto popular” y reiteró que la suspensión a los parlamentarios es un acuerdo que “políticamente es válido”.

“Es adecuado para deslindar con estos actos de presunta corrupción porque el partido nunca se ha visto envuelto en denuncias tan grandes con varios parlamentarios como si fuesen toda una organización que está dedicada a hacer actos indebidos, irregulares”, señaló.

Por otro lado, consideró que está bien que el fiscal Pablo Sánchez esté evaluando iniciar investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Yo creo que por transparencia se pueden iniciar investigaciones, no lo van a juzgar en su periodo, en su mandato, pero se pueden iniciar investigaciones para que no se pierdan las pruebas […] Me parece que todo hombre público, así sea una difamación, hay que someterse a las investigaciones y demostrar que eso es falso”, precisó.

