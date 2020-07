Lenin Checco: “fue un mensaje a la Nación para un país en el que no vivo”

El congresista del Frente Amplio, Lenin Checco, dijo no haber sentido que el mensaje a la Nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, por 28 de Julio, que reflejara “la verdadera realidad que vive el Perú” por la pandemia del covid-19. Lamentó que no se haya reflejado un mea culpa, ni menos políticas claras para darle esperanza a los peruanos de que tenemos como país una estrategia para afrontar lo que resta de la crisis.

“El discurso fue para un país en el que no vivo, eso solo eso: un discurso. Escucho lo del bono para niños huérfanos y me parece un monto pírrico, ridículo. No he escuchado un mea culpa, no solo han subido las cifras de infectados, sino de desempleados. No tienen políticas claras sobre esto”, dijo en diálogo con Exitosa.

Por otro lado, Lenin Checco también cuestionó que se hablara de “la mayor inversión de salud de la historia” con S/20.000 millones para presupuesto del 2021, pero que no se acompaña el anuncio de un plan concreto de cómo se mejorará el sector salud, tan golpeado por la pandemia del covid-19: “vamos a tener 20 mil millones para el sector salud, pero no tenemos un plan, nadie lo conoce. De nada sirve si no tenemos un plan”.

Recordemos que, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este martes que su gobierno destinará cerca de S/20.000 millones al sector Salud, los cuales serán incluidos en el próximo presupuesto general de 2021 y cuya inversión considera que será “la mayor de la historia”.

El jefe de Estado indicó que el presupuesto general del 2021 será presentado al Congreso de la República antes de que finalice agosto. Indicó – en su mensaje a la Nación – que con los recursos se buscará ampliar la oferta de servicios de salud en el primer nivel de atención, contar con más hospitales, medicamentos, laboratorios, equipos de protección personal, entre otros.

Por otro lado, Lenin Checco no precisó que el mensaje por 28 de Julio haya sido definitivo para que su bancada (Frente Amplio) tomara una decisión definitiva de si entregará o no el voto de confianza al Gabinete de Pedro Cateriano: “esperemos que el Gabinete tenga la voluntad que ha planteado en el discurso, pero esperemos que sea dialogante”.