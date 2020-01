Lecaros: “Si recomendar fuera delito, un fiscal supremo estaría procesado”

El presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, aseguró que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, actuó “mal asesorada” al abrirle investigación preliminar por 60 días por no haber denunciado a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera cuando se comunicaron con él para pedirle diversos favores en el 2017, cuando era titular de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

En ese sentido, el juez supremo señaló que no se pueden tipificar como delitos dichas comunicaciones y manifestó que no hizo denuncia alguna sobre las solicitudes que le hicieron los exconsejeros porque no tenía conocimiento sobre actos ilícitos. Además, recalcó que si recomendar fuera delito, habría un fiscal supremo u otros funcionarios procesados.

“Lo que se castiga es traficar con influencias, o sea, cobrar por recomendar. Si recomendar fuera delito, habría un fiscal supremo procesado por haber recomendado a su hijo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y varios otros funcionarios que simplemente recomiendan y no es delito. Delito es cobrar para recomendar […] No tenía ninguna evidencia ni sospecha que Noguera o Gutiérrez Pebe estuviera cobrando por recomendar y, si no hubo eso, no tenía nada que denunciar”, indicó al parecer en alusión al fiscal Pablo Sánchez.

Cabe recordar que en el dominical ‘Panorama’ se dijo que Diego Sánchez, hijo del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, trabajó en una oficina del Jurado Nacional de Elecciones entre 2015 y 2016, gracias a su padre, quien era presidente del Ministerio Público en aquel entonces.

Asimismo, el titular del PJ explicó que Iván Noguera lo contactó para recomendarle a una persona para algún puesto dentro del Poder Judicial, asunto que nunca se concretó. Mientras que Gutiérrez Pebe lo buscó para interceder como familiar de un tal Enrique Vargas Barrenechea, quien había presentado una casación en contra de su condena por mentir en su hoja de vida.