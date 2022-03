OPINIÓN | Luis Angeles: Y ahora, hagan su trabajo

Desestimada la moción de vacancia presidencial que tuvo al país durante varias semanas en un clima de confrontación cada vez más áspera entre el Ejecutivo y el Congreso, ha llegado el momento de que cada poder del Estado se dedique a hacer su trabajo para atender los graves problemas que afectan a los peruanos, porque para eso han sido elegidos.

Tanto el presidente Pedro Castillo y sus ministros, como los congresistas, deben dejar de lado el enfrentamiento y las provocaciones, para dar paso a lo que a cada uno les corresponde para sacar al país de esta grave crisis económica, social y política. Y si trabajan juntos mejor. Si bien una de sus atribuciones es el control político, los congresistas deben aplicarla bien, que no parezca una obsesión vacar al presidente Castillo, porque los 20 puntos de la moción que se debatió hace dos días no tenía sustento, solo referencias periodísticas, y así se lo enrostró el abogado Palomino Manchego cuando hizo uso de la defensa del mandatario.

Argumenten bien lo que tengan que hacer, tanto para legislar como para ejercer el control político, y no hagan más papelones como el que hicieron en la sesión del Pleno. Por eso la alta desaprobación que tiene el Congreso de la República (76.7% según última encuesta de CPI).

Dirán que en todos los países del mundo es así, pero no hacen nada para revertirlo y ganarse un poco más la aceptación popular. Pero al Ejecutivo también le corresponde hacer lo suyo. Si bien la vacancia no prosperó, el presidente Pedro Castillo debe entender que ya no puede seguir haciéndose la víctima y empezar a gobernar como lo prometió al asumir el mando, para todos los peruanos, y realizar los cambios que todos esperan para resolver la crisis y que por eso fue elegido.

El mandatario debe entender que la población que votó por él, hoy está en desacuerdo con su gestión porque hasta ahora no se ve ninguno de los cambios que ofreció. Por eso el 64.8% de desaprobación a nivel nacional, 68.8% en la costa sur y el 51.4% en la sierra centro y sur, que son las zonas donde alcanzó la más alta votación (según la misma encuesta de CPI).

Castillo ofreció desterrar los males del pasado, pero la corrupción sigue allí, incluso involucrando al entorno presidencial. Por eso la orden de detención preliminar de dos sobrinos del jefe de Estado y de su exsecretario en Palacio. El pueblo, al que tanto alude, reclama trabajo, mejores infraestructuras y servicios de educación y salud, seguridad en las calles, que se reactive la economía y aliente la inversión, no solo de palabra sino con programas y estrategias concretas.

Esa es la agenda país que tienen que emprender Ejecutivo y Legislativo. No más confrontaciones. El país necesita con urgencia que se resuelva la crisis, y si no lo pueden hacer, entonces solo queda que se vayan todos.

