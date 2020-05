Lautaro Martínez tendría todo arreglado con el Barcelona

Parece que la novela llegó a su fin. En España aseguran que el delantero argentino Lautaro Martínez, quien es pretendido por varios equipos top de Europa, ya es prácticamente jugador del Barcelona.

El diario deportivo español Sport sostiene que la directiva ‘culé’ llegó a un arreglo verbal con el Inter de Milán, dueño de su pase. El contrato será por cinco temporadas y la transferencia costará 60 millones de euros.

Además, el Barza cederá al volante chileno Arturo Vidal y a otro jugador más. Los candidatos son Nelson Semedo y Emerson de Souza, quien esta temporada estuvo cedido en el Betis.

Así se llegará a la suma de 111 millones, precio de su cláusula de rescisión. La información agrega que el salario anual del ‘Toro’ será de 10 millones de euros, tres más de lo que ganaba en el equipo italiano.

Por ahora, mientras no se abran las fronteras en España e Italia, no se oficializará nada. La directiva azulgrana espera viajar a Milán para sellar el acuerdo. No hay apuro.

Es el primer golpe que daría el Barza en el mercado de pases. Con esta noticia, falta saber si los ‘culés’ seguirán con el intento de contratar a Neymar, quien está haciendo todo lo posible para irse del París Saint Germain.

La llegada de Lautaro ya comenzó a crear polémica en España. ¿Qué pasará con Luis Suárez? Una opción es que jueguen juntos, aunque muchos sostienen que el argentino terminará mandando a la banca de suplentes al uruguayo. El más contento es el técnico Quique Setién, quien tendrá más variantes.