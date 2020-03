Laura Spoya reveló que actor peruano la drogó con trago y estuvo a punto de abusar de ella

Tras el caso de la muerte de la niña Camilita, la recordada ex Miss Perú Laura Spoya se mostró preocupada por la ola de violencia que se vive en nuestro país y rechazó las críticas que le están lloviendo a la madre de la pequeña. Además, reveló que cuando tenía 18 años salió con un “actor peruano” que la drogó para aprovecharse de ella.

“Salí con una persona que ahora es un actor en Perú, no voy a decir quién es, si busca fama pero no se la voy a dar. Salimos con dos amigos de él, a los previos antes de ir a una discoteca, me tomé 1 pisco sour, uno solo. Me sentí mareada y perdí la noción, me sentí tan mal que me fui al baño sin decirle nada”, narró la exreina en Instagram.

“En ese momento me encontré con una amiga, que me dijo: ‘¿qué te pasa? Y me llevó al baño. Le dije: ‘me tomé un pisco sour’. Me llevó a su casa y cuando me levanté al día siguiente le pregunté: ‘¿qué pasó? y me dijo: ‘estabas mal’. Felizmente se me cruzó en el camino porque sabe Dios qué hubieran hecho esos depravados conmigo, porque estoy convencida de que algo metieron al pisco sour”, agregó.

Laura aconsejó a las mujeres a tener mucho cuidado. “Aprendí a nunca aceptar trago de nadie, salvo que vea como lo preparan”, aseveró.

“SI ALGUIEN TOCA A MI HIJA LO MATO”

La exMiss Perú también se mostró a favor de la pena de muerte contra los asesinos y violadores. Afirmó que si alguien le hace daño a su pequeña, ella con sus propias manos lo mataría. “En muchos estados de los Estados Unidos hay pena de muerte, no sé qué esperan (…) si algo le pasara a mi hija yo misma lo mataría lentamente y que sufra tanto. Sería insuficiente que den cadena perpetua y que se muera rápido o que vaya a la cárcel porque sigue vivo y respirando. Si matas, mueres”, aseveró.