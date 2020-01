Laura Bozzo se burla de Julio Guzmán

La noche del pasado domingo el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, no podrá olvidarla con facilidad, pues el dominical Panorama desenterró un video del 2018 en que se le ve abandonando un edificio en el que habría tenido un encuentro con una mujer que no era su esposa. Una integrante de su organización de apellido Acurio. Luego de emitido el reportaje que lo dejó como infiel, Guzmán compareció ante las cámaras de Cuarto Poder y le fue imposible ofrecer una explicación coherente de lo ocurrido, aunque negó la infidelidad. “Es mi esposa la única que puede exigir una explicación y ya se la he dado”, argumentó.

En las redes los memes y burlas sobre lo ocurrido se han multiplicado y los líderes de opinión han debido pronunciarse al respecto. La farándula no ha sido la excepción, por eso la confrontacional conductora Laura Bozzo no perdió la oportunidad de comentar el asunto. Para ella los hechos pintan a Guzmán de cuerpo entero. Como era de esperarse, se ha ensañado con el líder morado:

“¡Qué pase el desgraciado! No solo es infiel, además cobarde y encima mantenido. Sería un excelente panelista de mi programa. Es líder del Partido Morado cuyo fundador, el general Mora fue captado masacrando a su esposa. ¡Qué vergüenza! De terror”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para Laura el asunto es aún más sórdido pues piensa que fue la esposa de Guzmán la que pagó –sin saberlo– los gastos del almuerzo, los globos con forma de corazón, flores y velas para encontrarse con la otra.

“Velas, globos, flores, chifita ¿quién pagó todo?”, preguntó un cibernauta, a lo que Laura Bozzo respondió: “Si era un mantenido obviamente lo hizo la esposa. El rey de los desgraciados”.

También sobre Mora

No se salvó de los dardos de Laura, Daniel Mora, quien fue denunciado por su esposa por agredirla.

“Se imaginan un desgraciado que le partió la nariz a su esposa de 72 años a golpes. Es el líder de un partido político y su fundador patético. El mismo partido del infiel, cobarde y mantenido de Julio Guzmán. Después se quejan de mi programa”, culminó Laura Bozzo.