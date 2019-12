Laura Bozzo planea tener un canal de Youtube este 2020

Laura Bozzo en entrevista concedida al portal Infobae reveló que entre sus planes para el año que comienza está el sacar adelante el programa ‘Las historias de Laura’ en que abordaría el actual problema de la migración pero tocado desde el aspecto humano; desde las separaciones y desarraigo que trae consigo. No descarta que sea por la plataforma Youtube.

“Creo que el tema de migración lo debemos tocar de una manera distinta, a través de la parte humana, de corazón. De la separación de las familias. De cómo les afecta a los hijos que se quedan. Porque yo lo he visto durante años acá, los padres se van allá para darles lo mejor a sus hijos. ¿Y qué terminan los hijos? O en problemas de drogas. O en embarazos. Por qué, porque nada se compara como el criarte con tus padres”, explicó Laura.

El espacio también buscaría enfocarse en la violencia de género. “Qué se debe hacer frente al primer golpe. Cómo manejar esa situación. Solamente el canal va a ser dedicado a consejos para la mujer. Eso es lo que yo quiero hacer. También quiero hacer cosas este 2020 en Centroamérica. Creo que he olvidado mucho Centroamérica. He hecho cosas en Guatemala, en Honduras, pero me gustaría hacer más cosas en Centroamérica” anotó nuestra compatriota.