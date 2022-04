Laura Bozzo en segunda temporada de “La Casa de los Famosos 2”

Dos polémicas integrantes se suman a la segunda temporada del reality show de Telemundo “La casa de los famosos”. Por un lado, está Yuri, famosa cantante mexicana, intérprete de baladas como “La maldita primavera”, pero acusada de racista por afirmar sobre la actriz Yalitza Aparicio, protagonista de “Roma”: “Si alguien me está viendo de Oaxaca, yo quiero una Yalitza para mi casa”. Por otro lado, Perú no se queda atrás, pues nos representa Laura Bozzo, quien siempre se ha caracterizado por su peculiar estilo de conducción.

Este reality show se emitirá a partir del martes 10 de mayo por Telemundo. Los participantes confirmados son Niurka Marcos, Luis ‘Potro’ Caballero, Ivonne Montero, Nacho Casano, Natalia Alcocer y Brenda Zambrano. Además, Jimena Gallegos se unirá a Héctor Sandarti en la conducción.

La primera temporada de “La casa de los famosos fue ganada por la venezolana Alicia Machado, miss Universo 1996. Para esta ocasión todos vivirán juntos en total aislamiento, rodeados de cámaras y micrófonos que capturarán cada movimiento hasta que abandonen la residencia y solo uno obtenga el premio de $200.000.

Al respecto, Laura Bozzo afirmó: “Yo no voy a tener estrategias, mi única estrategia es ser Laura y llevar un mensaje positivo. La gente no conoce la parte divertida de Laura. La gente tiene una idea de la señorita Laura, pero no tiene idea de cómo en realidad soy”, dijo y añadió que Niurka Marcos aún le guarda rencor por “demolerla” en el rating.

