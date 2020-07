Laura Bozzo demandará a Cristian Zuárez ante la justicia de tres países

Del amor al odio hay un trecho, parece confirmarlo la ex pareja mediática Laura Bozzo y Cristian Zuárez, al conocerse ayer que la polémica conductora le iniciará un juicio internacional por difamación, calumnia y extorsión.

El abogado de Bozzo, Fernando Burlando, confirmó que la conductora denunciará a Zuárez en forma simultánea ante la justicia de Argentina, México y Estados Unidos por esos mismos delitos.

“Mañana (hoy) interpondremos una demanda en Argentina y durante la semana en Estados Unidos y México. En Buenos Aires, Suárez estuvo en varios programas de espectáculos expresándose de una manera muy particular en contra de Laura’‘, reveló el abogado.

Se supo que Laura Bozzo estalló en gritos de cólera y se sintió calumniada y difamada luego que su ex reveló que ella era violenta con él y hasta llegó a la agresión. A la conductora tampoco le hizo ninguna gracia que el ex cantante anunciara que le iba a pedir una indemnización por los años que vivieron juntos.

En relación al supuesto maltrato físico, el abogado adelantó que las pruebas están en contra de Zuárez, y en realidad la víctima de los hechos sería la conductora. El video que circula sobre la supuesta agresión no ayudaría en nada al ex cantante argentino. Me parece que todo lo que está mostrando habla muy mal de él, adelantó el abogado.

Burlando añadió que hay casos en el mundo donde algunas personas se aprovechan del éxito de la mujer y tratan de obtener algún tipo de beneficio económico, pero este no sería el caso con Bozzo, quien además es también abogada. Entendemos que ha recurrido a la amenaza y como Laura lo denunció pretende arruinar su carrera, precisó el jurista.