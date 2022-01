Laszlo Kovacs confiesa que estaba ya descorazonado al no volver a la TV

El actor Laszlo Kovacs, quien personificó a Tito en Al fondo hay sitio volverá a ponerse en los pantalones de ese protagonista de la serie. Lo que pocos sabían desde que esa teleserie dejó de emitirse, Kovacs no fue llamado para interpretar a otros personajes lo cual se agravó con la pandemia. Hoy vuelve por partida doble: Maricucha’ y el nuevo Al fondo hay sitio.





En entrevista con la web periodística Infobae, el actor dijo que recibió la propuesta para actuar en estas dos teleseries el mismo día. “Recibí la propuesta de Maricucha y Al Fondo Hay Sitio el mismo día, para mi fue una sorpresa. Mira, yo hice casting para Maricucha, pero era el tercer o cuarto casting que hacía para otros proyectos y no me llamaban (risas)”, recuerda.





Incluso le resultó participar en este casting ya que el propio actor debe grabar su video y hacer todas las tareas técnicas.: “Grabas solo, tú eres tu propio director, tu propio camarógrafo, es más complicado. Es todo un tema de encuadre, no es lo mismo. En mi caso, yo ya estaba un poco descorazonado porque era el tercer casting que no me salía, y supongo que el de Maricucha lo hice cuando ya has perdido toda esperanza”.

Para Kovacs es un privilegio el ser convocado para este proyecto en un momento tan difícil por la pandemia. Indicó que se siente impresionado con las medidas de bioseguridad.

“En Del Barrio Producciones son muy responsables con ese tema, hemos tenido que acostumbrarnos a realizarnos pruebas bastante seguido y ensayar con las mascarillas, estar todo el tiempo con ellas. Nos cuidan y nos cuidamos mucho. Nos sacamos las mascarillas solo para grabar. Todos estamos vacunados, por su puesto”, sostuvo.