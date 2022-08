Las últimas tendencias en moda para hombres

Como todos los años, pasada la Semana de la Moda, nos llegan lo que serán las tendencias en primavera-verano. Las marcas compiten entre ellas y consigo mismas para traer renovaciones en la moda que se verán en los próximos meses.

En este caso, hablaremos de lo último en ropa para hombre, un estilo que no varía tanto en el tiempo como pasa con el sector femenino, pero que cuando suceden cambios, estos son muy notorios. Esto no necesariamente es algo malo. No todo lo que pareciera ser continuo tiene que ser desechado, de hecho, por algo logró esa sensación de imbatibilidad. Pero las tendencias se generan en ese roce entre las tradiciones y lo innovador. Algunos diseñadores señalan que la idea con la indumentaria del rubro masculino es tratar de alejarse un poco de los tradicionalismos tan fuertemente establecidos.

Dándole una nueva onda a la ropa deportiva

Algo que se ha visto en los últimos años, y que se mantendrá esta temporada, es el resurgimiento y resignificación que ha tenido la ropa deportiva en la indumentaria masculina. Elementos como el jogging, el buzo con capucha o los jeans y zapatillas ya no son raros de ver en pasarelas en combinaciones de ropa para hombre que fusionan uniformes laborales y la ropa “callejera”.

Indumentaria casual

Una gran parte de la vestimenta masculina que no sean trajes o diversas indumentarias laborales, generalmente está conformada por la ropa casual para hombre. Este tipo de remera surge de la indumentaria de los soldados británicos que en el siglo XIX inventaron un tipo de prenda que combinara una camisa con una remera de algodón, que les permitiera poder jugar al polo, abotonándose hasta el cuello, para evitar el calor abrazador de la India al mismo tiempo que sostenían un poco la “formalidad”. René Lacoste, ex tenista profesional, modificó la ropa que se usaba en ese deporte, de camisas poco prácticas a las ya tradicionales remeras polo de piqué.

Desde ese momento, y esto sigue en la actualidad, se ha ido popularizando cada vez más su uso y hoy por hoy, es muy probable que en cada armario masculino haya, por lo menos, una remera o chomba con este diseño, lo que demuestra que ha logrado traspasar las fronteras de la historia, volviéndose un elemento tradicional y un favorito en lo que a la ropa casual se dice. Es muy difícil parecer mal vestido si estás usando una chomba con jeans y zapatillas, por más que sea un estilo streetwear.

El bóxer sigue derrotando a sus competidores

Una de las prendas más importantes es la ropa interior para hombre. Y, como ya hemos mencionado, es difícil esquivar los convencionalismos: para el público masculino, la “lucha” en este rubro es entre dos modelos, el calzoncillo tipo bóxer y el tipo slip. El primero son prendas más ceñidas al contorno del cuerpo y que anatómicamente aportan mayor comodidad que los segundos, que, podría decirse, son una pieza más anticuada.

Más allá de que haya algunas formas más “atrevidas”, floreados o muy coloridos, la mayoría de los bóxers y los calzoncillos en general, decantan por escalas de colores sobrios y monocromáticos, siendo los más solicitados, sin mucha sorpresa, el negro, el azul oscuro, el gris y el blanco.

¿Cómo vestir ropa casual?

Cuando hablamos de la ropa casual hombre, generalmente se hace referencia a la indumentaria más informal, a las prendas que podemos llevar en cualquier ocasión de nuestro día. El look casual masculino apunta, por lo general, a solucionar un único ítem (otros pueden estar incluidos, pero no ser necesarios): la comodidad.

· Buzo

Los buzos o polerones siempre han sido una indumentaria de uso diario, que unen la comodidad con la facilidad de combinación con otros elementos, como jeans o pantalones deportivos. Su uso puede enmarcarse en el “smart casual”.

Es punta de lanza en el sector juvenil de la ropa casual hombre y eso lo podemos ver, por ejemplo, en que, en las redes sociales como Instagram, los buzos son uno de los elementos que las marcas más buscan promocionar por medio de los influencers, que tiene más llegada y popularidad sobre el público joven.

· Traje

Este es uno de los elementos clave a utilizar si el estilo que quieres demostrar está relacionado al “casual chic”, o ropa formal casual hombre, que es un código de vestimenta que une, justamente un estilo casual con elementos que den cierta noción de formalidad. Una manera muy elegante y a la moda de usar un traje en una reunión poco formal, puede ser sin abotonar, abierto y sin usar corbata. También, otras combinaciones posibles pueden ser utilizar una chaqueta de corte americana, más formal y recta, unida a un jean negro.

Otros elementos que pueden conformar el estilo casual

Recordemos que, generalmente, la indumentaria masculina gira alrededor de brindar la sensación de comodidad, por lo tanto, otros elementos que podríamos incluir en los recomendados a la hora de hablar de ropa de vestir casual para hombre son:

Jeans

Camisetas, camisas o chombas, generalmente lisas o monocromáticas y en tonalidades convencionales, como el azul, el negro, el blanco y diferentes tonalidades oscuras, como el verde militar, el gris o el granate/rojo.

Blazer (chaqueta de un estilo similar a la americana, pero un poco menos formal).

Chaquetas vaqueras o bombers.

En cuanto al calzado, las zapatillas están antes que los zapatos, primando la comodidad.

Otros complementos que algunas personas pueden utilizar para el look final pueden ser anteojos de sol y pañuelos para el cuello.

Esperamos que esta nota te haya servido para conocer un poco más algunas de las últimas tendencias en ropa masculina y puedas decidir qué look es el que mejor va contigo. En caso de que estés buscando remodelar tu armario, te recomendamos ir a las tiendas de moda que se encuentran en todo el país o bien comprar en las plataformas online con las que estos locales cuentan.