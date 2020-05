Las mejores películas románticas que te harán recordar a tu pareja

Las películas de enamoramientos, desencuentros y finalices felices no son para todos. Pero no podrás negar que hay historias que atrapan, incluso a los que tienen el corazón más duro.

Como hacer listas es una de nuestras ocupaciones favoritas, hemos seleccionado algunas de las mejores películas románticas en Netflix que puedes ver ahora mismo.

Como puedes ves, en alternativas de streaming te tenemos cubierto.

The Sky Is Pink

Basada en una historia real, en esta película india una adolescente diagnosticada con fibrosis pulmonar narra de manera póstuma la historia de amor de sus padres. The Sky Is Pink muestra los desencuentros de la pareja durante 25 años, hasta un estremecedor desenlace final. La película está basada en el testimonio de Aisha Chaudhary, una joven escritora india autora del libro My Little Epiphanies, publicado un día antes de su muerte.

Marriage Story

Marriage Story fue una de las cuatro películas originales de Netflixnominadas a los Globos de Oro 2020. Es una historia emocionante y conmovedora sobre la vida del célebre director Noah Baumbach. El también guionista, quien tiene filmes emblemáticos como The Squid and the Whale, Frances Ha y The Meyerowitz Stories, ofrece en Marriage Story su trabajo más profundo. Scarlett Johansson y Adam Driver interpretan a una pareja que se ama genuinamente, pero que no puede hacer que su matrimonio funcione. Es uno de los análisis más profundos y honestos sobre amor y matrimonio, sin duda. El tema recurrente es que “El matrimonio es duro”, pero esta película lleva esta afirmación a un grado más allá.

Always Be my Maybe

Después de una aventura de adolescentes, Sasha (Ali Wong) y Marcus (Randall Park) van por caminos separados. Ella crece para convertirse en una chef famosa, comprometida con un exitoso hombre de negocios, mientras que Marcus se queda en San Francisco para ayudar con el negocio de instalación de aire acondicionado de su padre.

Cuando el novio de Sasha sigue postergando su boda, ella rompe con él y se muda a San Francisco, donde el destino la reúne con Marcus. Los dos comienzan a salir nuevamente y los viejos sentimientos de Marcus por Sasha se vuelven a encender, pero él tiene que lidiar con sus complejos de insuficiencia, así como con el nuevo novio de ella, Keanu Reeves (interpretándose a sí mismo). Always Be my Maybe no reinventa la fórmula de películas románticas, pero la ejecuta bien, y todos los actores involucrados lo dan todo, especialmente Reeves.

Obvious child

Después de que su novio la deja (en un baño público), la comediante Donna Stern (Jenny Slate) decide superarlo al tener una aventura de una noche con un desconocido, Max (Jake Lacy). Semanas más tarde, Donna se da cuenta de que está embarazada y decide hacerse un aborto, pero su vida se complica aún más cuando Max la sigue y trata de comenzar una relación.

Obvious Child muestra lo difícil que pueden ser las relaciones y las consecuencias de un embarazo no planificado. Slate también es perfecta en el papel principal, ya que transmite los altibajos de su personaje con aplomo.

Howards End

Este clásico de 1992, dirigido por James Ivory, presenta actuaciones destacadas de los icónicos actores Anthony Hopkins y Emma Thompson. Al explorar las diversas clases sociales de la Inglaterra victoriana, esta historia sigue a tres familias que luchan por dejar su huella en el mundo. Mientras tanto, el creciente amor entre Margaret (Thompson) y Henry (Hopkins) amenaza con transformarse en un escándalo. Si eres fanático de la novelista Charlotte Bronte, esta historia de amor victoriano es para ti.

Someone Great

Gina Rodríguez (Jane The Virgin) protagoniza esta película original de Netflix que marca el debut como directora de Jennifer Kaytin Robinson, quien también es la guionista de Thor: Love and Thunder. Se trata de una película imaginativa, inusual e hilarante sobre el amor, la pérdida, el crecimiento y el vínculo de la amistad femenina. Rodríguez interpreta a Jenny Young, una periodista musical que es abandonada por su novio en la víspera de un gran traslado a San Francisco, ciudad em la cual ha conseguido el trabajo de sus sueños. A pesar de su dolor, sus dos mejores amigas sacan a Jenny de su miseria anímica para una última aventura por la ciudad de Nueva York, decididas a ayudarla a mirar hacia adelante y no hacia atrás.

About Time

About Time es un giro encantador y romántico en las películas de viajes en el tiempo. Esta entrega de Richard Curtis se centra en el descubrimiento de Tim (Domhnall Gleeson), de que los hombres de su familia tienen la capacidad de retroceder en el tiempo. Naturalmente, usa este poder para enamorar a la mujer de sus sueños y darle la vida perfecta. Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas, ya que siempre hay límites sobre lo que se puede cambiar y lo que se mantiene invariable. Con bellas actuaciones de Gleeson, Rachel McAdams y Bill Nighy, este sincero y conmovedor drama se disfraza deliciosamente como una comedia romántica.

Set It Up

Cansados de sus dominantes jefes (Lucy Liu y Taye Diggs), dos asistentes corporativos (Zoey Deutch y Glen Powell) traman un plan para que ellos se enamoren y dejen de ser tan exigentes. Naturalmente, los asistentes también se enamoran. Este original de Netflix de 2018 fue escrito por Katie Silberman y ofrece mucho más encanto que la típica comedia romántica. Con actuaciones atractivas de Liu y Diggs, así como de parte de Deutch y Powell, Set It Up es un festival de amor que también saca algunas risas.

Blue Valentine

Blue Valentine es una historia de amor sobre la lucha cotidiana. Sigue a dos personas en su viaje de enamorarse, casarse, tener un hijo y dejar de sentir lo mismo el uno por el otro. Dean (Ryan Gosling) y Cindy (Michelle Williams) son una pareja joven, de clase trabajadora. Como espectador, experimentas sus dificultades y sus triunfos. Dean está luchando para que su matrimonio funcione y Cindy está tratando de decidir si vale la pena. Puede que este no sea un típico romance de final feliz, pero sin duda toca las fibras del corazón.

To All the Boys: P.S. I Still Love You

¿Te gustó To All the Boys I’ve Loved Before?¡Buenas noticias, hay una secuela! Lana Condor regresa como la extraña enamoradiza Lara y todavía está cosechando las consecuencias de las cartas de amor que nunca quiso enviar. La última película terminó con Lara y Peter (Noah Centineo) en una feliz relación, pero cuando otro destinatario de sus viejas cartas de amor entra en escena, comienzan los problemas en el paraíso.

The Spectacular Now

A primera vista, The Spectacular Now puede parecer una trama agotada y simple. El chico popular y carismático sale con una chica tranquila e inquisitiva en su último año de secundaria y se enamoran inesperadamente. Sin embargo, hay una buena razón por la que fue un éxito masivo en el Festival de Cine de Sundance 2013. La adaptación de James Ponsoldt de la novela de Tim Tharp transmite una refrescante honestidad y humor que se siente, bueno, real. No discursos tontos enlatados o estúpidos; solo diálogo inteligente y una dirección que nos guía a través de la historia de dos personas que están genuinamente destinadas a estar juntas. Miles Teller y Shailene Woodley experimentaron cambios relevantes tras esta película. Un dato curioso: fue el último filme evaluada por el aclamado crítico Roger Ebert, quien le dio cuatro estrellas.