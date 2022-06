Las mejores formas de divertirse sin dejar de lado la tecnología

La tecnología avanza a cada minuto, ofreciendo constantemente nuevas propuestas y soluciones a los usuarios. Estamos atravesando una era completamente digital, en la que los dispositivos tecnológicos ocupan un lugar central en la vida de las personas.

Así como la tecnología es utilizada para resolver tareas o actividades cotidianas vinculadas al trabajo, al estudio o a la comunicación con los otros, también puede servir para acceder al mundo del entretenimiento.

La tecnología, aliada de la diversión

Existen muchas opciones tecnológicas para divertirse. Entre ellas se pueden distinguir los diferentes juegos online, los programas de edición, las redes sociales, las plataformas de streaming a las que se puede acceder, entre otras.

Juegos online

El mundo de los juegos online es muy amplio: pueden encontrarse juegos destinados a un público infantil, juvenil o adulto, como la ruleta y juegos de apuestas. A su vez, pueden distinguirse diferentes temáticas de los mismos. Entre los juegos para jóvenes o adultos, los de casino representan una de las opciones más buscadas.

Entre los juegos de casino online se puede jugar a la ruleta, póker, tragamonedas, blackjack, entre otros juegos clásicos del estilo. Todos ellos pueden jugarse desde cualquier dispositivo siempre y cuando el usuario sea mayor de edad.

Programas de edición

Los programas de edición de fotografías o videos también pueden ser considerados elementos de diversión. Para aquellas personas que no se dedican profesionalmente al diseño o la edición, jugar con estas herramientas puede resultar muy atractivo.

Si bien la finalidad de las herramientas de edición puede ser profesional, muchas personas, especialmente adolescentes y jóvenes, suelen utilizarlas para mejorar la calidad de las imágenes que luego compartirán en sus redes sociales.

Redes sociales

Las redes sociales nos permiten conectarnos con el resto del mundo de una manera muy dinámica e inmediata. Podemos ver lo que está haciendo una persona al otro lado del planeta en el momento exacto en que lo hace.

El origen de las redes sociales se puede distinguir hace ya bastantes años, pero su constante evolución y adaptación a las nuevas sociedades hacen que tengan la versatilidad suficiente como para no perder vigencia.

Facebook, Instagram, Twitter y TikTok son solo algunas de las más populares y el público de cada una de ellas varía sustancialmente. En la actualidad, Facebook es utilizado mayormente por personas adultas, Instagram por varias generaciones pero especialmente por millenials, y TikTok pero adolescentes o jóvenes.

Esos son rasgos que se dan a nivel general pero que de ninguna manera son excluyentes. Cualquier persona mayor de edad, más allá de su edad, puede crearse una cuenta en cualquier red social.

Las redes sociales están pensadas como un canal de comunicación con otras personas, pero debido a su carácter interactivo, dinámico e inmediato se han tornado un elemento central en los momentos de diversión y recreación de las personas.

Los momentos de ocio que antiguamente podían estar destinados a la lectura, la contemplación o el descanso, en la actualidad están teñidos por el uso de las redes sociales en la mayoría de las sociedades.

Plataformas de streaming

Las diferentes plataformas de streaming también resultan un elemento esencial en la diversión y la recreación de personas de todas las edades. Se trata de plataformas mediante las cuales el usuario puede acceder a todo tipo de contenido audiovisual a la carta.

Entre las plataformas de streaming más populares podemos encontrar YouTube, Netflix, Flow, Paramount Plus, Amazon Prime Video, HBO, Star Plus, Disney Plus, entre otras. Todas ellas ofrecen diferentes propuestas a sus usuarios.

Las plataformas de streaming resultan ideales para los momentos recreativos o de ocio en los que la persona desea relajarse y disfrutar de una serie o película, o cualquier otro contenido audiovisual.

La principal característica de estas plataformas es que permiten al usuario elegir a qué contenido desea asistir en cada momento. Son plataformas de contenido audiovisual a la carta, es decir que no hay una programación fija en cada franja horaria, sino que es el usuario quien elige qué ver y cuándo.

Son muchos los beneficios que ofrece la tecnología a los usuarios: poder disfrutar de momentos de diversión desde un pequeño dispositivo y desde cualquier lugar, es sin duda uno de ellos.