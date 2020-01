Las famosas aparecen con la cara “golpeada” en las calles de Europa

La campaña sobre la violencia contra las mujeres ya tiene alcance mundial y en ella se están involucrado políticas, artistas de cine e intelectuales en diversas disciplinas. Una muestra es que en las calles de Milán y en otras ciudades europeas aparecieron carteles con los rostros “golpeados e hinchados” de la canciller alemana Ángela Merkel, y de la primera dama estadounidense, Michelle Obama.

Claro, las influyentes políticas reconocidas mundialmente accedieron a ser parte de la campaña mediante fotomontajes sobre la violencia de género emprendida por el artista italiano Alexsandro Palombo, que él mismo ha titulado “Solo porque soy una mujer”, y que cuenta con el respaldo de diversas organizaciones privadas dedicadas a prevenir la violencia de género.

A esta campaña de alcance mundial se han sumado también conocidas personalidades como la primera dama francesa, Brigitte Macron, la excandidata presidencial estadounidense Hillary Clinton y la congresista demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez.

Ellas presentan sus rostros “totalmente desfigurados” por los golpes; simbolizando las agresiones de que a diario son víctimas millones de mujeres en cualquier punto del globo.

Una muestra de que Alexsandro Palombo le quiere dar un contenido universal a la muestra es la presencia en los carteles de las lideresas Aung San Suu Kyi, de Birmania; y de la ítalo-india Sonia Ghandi, presidenta del principal partido de oposición en la India y presidenta del Congreso de su país.

Palombo declaró en un comunicado: “Quería ilustrar el drama que afecta a millones de mujeres en todo el mundo (…) denunciar, crear conciencia y obtener una respuesta real de las instituciones y la política”, aseguró.

En cada cartel, debajo de los rostros heridos, tumefactos y que denotan gran tristeza, el artista ha escrito frases que hablan de la situación diaria que “enfrentan muchas mujeres en todo el planeta, de todos los niveles sociales y de todas las religiones”, explicó.

“Soy víctima de violencia doméstica, me pagan menos que a otros, he sufrido mutilación, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo elegir con quién casarme, fui violada”, reza el texto.