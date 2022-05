Las declaraciones de Karelim López “no son suficiente como prueba”, dice abogado del presidente

En entrevista con Exitosa, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, afirmó que las declaraciones de la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López, en las que ratifica su versión de que el jefe de Estado lidera una organización criminal al interior de Palacio de Gobierno, “no son suficiente como prueba”.

“Las declaraciones en el derecho penal no son suficiente como prueba, sino los datos adicionales y las pruebas que puedan corroborar. Ella habla de una organización criminal pero no dice si esta organización es, plana o alta, quiénes la componen o quién es el lado alto, medio y bajo”, declaró en nuestro medio.

El letrado refirió que la confesión de López Arredondo sobre una organización criminal que busca captar dinero a través de licitaciones carece de fundamento probatorio pues no ha otorgado una cuenta bancaria o un voucher que involucre del jefe de Estado.

“Menciona que hay una organización criminal y según la ley, la organización criminal busca tener dinero. Entonces, ¿dónde está ese dinero de la organización criminal liderada por el señor Pedro Castillo?, ¿acaso esta señora ha mostrado una cuenta, un dinero, un banco o un voucher a nombre del presidente? Obviamente que no. Entonces, si una organización criminal no tiene dinero ni financiamiento desde ya es una declaración que no tiene prueba“, detalló.

También cuestionó a la empresaria por acusar a Castillo Terrones y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, de ser el cabecilla y el operador de la supuesta mafia palaciega respectivamente, cuando ella no conoce a los mencionados.

“Dice que el presidente daba órdenes al exministro Silva, y cuando le preguntan si estuvo presente con el presidente o habló con el exministro, dice que no. Entonces esa orden del jefe de la organización al supuesto operador Silva dónde se realizó si ella ni conoce a Silva ni conoce al señor presidente“, puntualizó en Exitosa.

Como se recuerda, Karelim López ratificó el pasado 27 de abril sus declaraciones brindadas al Ministerio Público y volvió a acusar al mandatario de dirigir una organización criminal al interior de Palacio de Gobierno y en distintos ministerios.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria acotó que los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco; y cinco congresistas de Acción Popular integrarían esta organización criminal.

“Ratifico que el señor presidente maneja esa organización, la ha manejado siempre con su exministro (Francisco Silva) y de la mano de sus sobrinos. Mis declaraciones no han sido porque me han pagado, como dice el presidente. A mí no me han pagado, porque no tengo vínculos con nadie”, respondió López a la pregunta del congresista Héctor Ventura, presidente de la mencionada comisión congresal.

“Me ratifico en decir que él es el cabecilla y él da las ordenes”, enfatizó.

