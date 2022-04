“Las Bambas nos ha declarado la guerra y no nos vamos a rendir”, advierte la comunidad de Fuerabamba

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, advirtió este jueves que no permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas en el terreno que se les cedió para que lleven a cabo sus operaciones, al considerar que el violento desalojo hacia los comuneros fue una declaratoria de guerra.

También te puede interesar: “Ya no vamos a dejar que Las Bambas trabaje”, anuncia la comunidad de Fuerabamba

“En estos momentos, seguimos en la lucha. Prácticamente, las Bambas nos ha declarado la guerra y la comunidad nunca se va a rendir. Vamos a seguir en la lucha día a día y noche a noche. Ayer, Las Bambas nos ha traicionado cuando el ministro de Energía y Minas tenía que llegar a las 2 p.m., ahí estaban los niños y las señoras tranquilamente esperando pero nos ha sorprendido cuando aparecieron los policías, militares y el personal contratado de las Bambas, los delincuentes venezolanos, y agredieron”, declaró en nuestro medio.

“Esto no se va a quedar así. La comunidad ha tomado una decisión en que la guerra continúa. Acá no se va a quedar Las Bambas. Ayer nos han desalojado a bombas, perdigones, golpes y masacres. No nos vamos a quedar acá. Por lo tanto, quiero decir a nivel nacional que las Bambas no va, no va a ir más”, agregó.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Vargas dejó en claro que su comunidad no formará parte de ninguna otra mesa de diálogo con el Gobierno o la empresa.

“Lo lamentamos, ya no hay esperanza, simplemente la decisión del pueblo es que la Bambas no va. Nosotros no vamos a dejar de luchar. Acá Las Bambas nos ha declarado la guerra, traicionando a la comunidad, masacrando a los campesinos que hemos abierto la minería. Esto no se queda acá, estamos bien doloridos. Y si realmente nos persiguen y encarcelan, estamos dispuestos a dar nuestra vida porque esto nunca hemos pesando que nos iban a hacer”, explicó.

En esa línea, indicó que retomarán las posiciones para volver a ingresar a las instalaciones de la compañías y hacer sentir su rechazo categórico a Las Bambas.

“El estado de emergencia no nos intimida no nos da miedo, lamentamos esa decisión y por lo tanto vamos a seguir en la lucha, en estos momentos vamos a entrar a nuestro pedio y ahí queremos que nos maten. Vamos a retomar nuestras posiciones, no tenemos miedo a la muerte, preferimos morir en nuestra tierra natal que estar acá en el aire sin tierras acá. Las Bambas hasta acá llegó y no va a ir más”, enfatizó.

Posteriormente, se refirió a las declaraciones del gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, quien más temprano lamentó el accionar del Gobierno respecto a la expulsión de los comuneros.

“Acá el gobernador regional de Apurímac nunca se ha preocupado y nunca ha exigido a la empresa minera que cumpla con sus compromisos, no solo con Fuerabamba sino también con las comunidades que están afectadas. Lamento sus declaraciones. Nunca ha aparecido acá en las mesaste diálogo”, puntualizó en Exitosa.

Sobre el desalojo

Varios heridos ha dejado el desalojo de comuneros, de parte de un contingente policial, que se asentó con carpas en la zona de Takiruta, propiedad de la minera MMG Las Bambas. Los invasores se encontraban en la zona desde el 14 de abril reclamando por compromisos incumplidos por la minera desde el 2014.

Fueron cerca de 800 efectivos que llegaron a la zona a retirar a los pobladores y utilizaron gas lacrimógeno mientras que los pobladores respondieron con huaracas y piedras. El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edinson Vargas, sostuvo que iban a permanecer en la zona pese a la cantidad de efectivos policiales y soldados que llegaron a la zona.

Lo más visto en Exitosa