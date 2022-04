“Las Bambas no va. Ya no habrá más diálogo”, advierte presidente Comunidad de Fuerabamba

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, reafirmó que no se retirarán de las instalaciones de la minera Las Bambas y lamentó que el presidente de la República, Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, a quienes enviaron cartas, no se hayan preocupado.

“Nos deben 180 hectáreas […] Esa es nuestra razón. Ahora que nos hagan esto a una comunidad reasentada. Ahora sí nos han declarado la guerra. No ya no hay espacio para el diálogo. Las Bambas no va. Nuestra lucha continúa”, precisó Vargas.

Acto seguido, el presidente de la comunidad señaló que ellos mantuvieron una actitud pacífica en un comienzo, pero lamentó que hayan venido a agredirlos. Incluso, señaló que evidenció la problemática al jefe de Estado pero no obtuvo respuesta. En esa línea, Edison Vargas advirtió que seguirán en pie de lucha y que vienen preparándose.

“Hemos esperado con buena voluntad, enviamos cartas al presidente Castillo y el premier y nadie se ha preocupado. Han esperado que nos masacren los delincuentes contratados de la empresa minera. Nos han declarado la guerra, estamos preparándonos”, remarcó.

🔴🔵“Las Bambas no va. No habrá más diálogo. Esperamos con buena voluntad, enviamos cartas para el presidente Castillo y el premier y nada. Han esperado que nos masacren. Nos han declarado la guerra”, indicó -en Exitosa- Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba pic.twitter.com/FumtYwAeok — Exitosa Noticias (@exitosape) April 28, 2022

Sobre los enfrentamientos registrados este miércoles entre más de 800 efectivos PNP y comuneros, Vargas reveló que hasta el momento la represión ha dejado varios heridos, entre los que se encuentran un hombre con la pierna fracturada y una mujer que perdió el ojo.

El pasado 20 de abril, en conversación con nuestro medio, Vargas explicó que los campesinos cedieron sus tierras a la empresa minera a través de un contrato de permuta.

Tras ello, fueron reubicados en un terreno de la comunidad de Chila, a la que llamaron “Nueva Fuerabamba”. Sin embargo, Chila ha iniciado una protesta contra Las Bambas y ahora pretende expectorar a los nuevos comuneros de su territorio.

