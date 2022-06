Larry: Nos espera un aterrizaje brusco

Por : Dennis Falvy

Lissa Beilfuss, de Barron’s Financial entrevisto a Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro y presidente de Harvard antes y luego de la suba de la FED del interés en 0.75%. Larry sí alertó de que la inflación no era transitoria y no cree en un “Soft Landing”, como aún tiene esperanza la FED de Powell. La entrevista editada la tienen en el siguiente link: https://www.barrons.com/articles/larry-summers-economy-fed-hard-landing-inflation-recession-51655402216

Larry Summers advirtió temprano y a menudo, que el estímulo fiscal y monetario masivo desatado en respuesta al impacto de la pandemia de Covid resultaría en un sobrecalentamiento de la economía. Una inflación del 8.6%, la más alta en 40 años, le ha dado la razón. En la entrevista que le concede a Barron’s, dice que su pronóstico se debió a que observó el déficit de la economía en comparación con su producción potencial máxima, y el grado de estímulo que se aplica.

Vio un déficit de ingresos de nómina de U$ 30 mil millones al mes en comparación con el estímulo fiscal de U$ 150 mil millones. Incluso U$ 200 mil millones, al mes. Tomó nota del exceso sustancial de ahorros que estaría disponible en 2021, además de las consecuencias de las tasas de interés reales negativas, o ajustadas a la inflación, y un balance de la Fed en expansión sustancial.

Realizó cálculos comparando el exceso de estímulo con episodios pasados, incluida la crisis financiera de 2008-09. En retrospectiva, se aplicó muy poco estímulo en ese entonces. Pero el estímulo esta vez fue cinco veces mayor que en 2008-09. Cuando el ex presidente de la Fed, Ben Bernanke, inició la flexibilización cuantitativa, o compras de bonos a gran escala, en 2009, descartó el potencial de inflación de la QE. Cuando Janet Yellen como presidenta de la Fed elevó las tasas de interés en 2017, no vio la amenaza de inflación.

Después de la respuesta a la pandemia, si se percató de una especie de amenaza de inflación que no había en 40 años. Summers señala entonces que con Covid, estaba la economía en una situación de estancamiento secular, donde un exceso crónico de ahorro sobre inversión, significaba que se necesitaban tasas de interés muy bajas, para mantener la economía en movimiento y creciendo.

El problema surgió cuando, en respuesta a la pandemia, decidieron inyectar el 12% o más del PBI en estímulos fiscales Y eso ha generado los problemas que impiden un “Aterrizaje Suave” y explica los pasos dados por la FED que han sobrecalentado la economía. La tendencia puede ser sobreestimar la fuerza de QE y QT en términos de sus impactos económicos.

Larry piensa que vamos a necesitar mayores aumentos de las tasas de interés de lo que la Fed está señalando, o el mercado está esperando. Todo esto lo dijo Summers en la entrevista a Barron’s antes de la suba del tres cuartos por ciento de la semana pasada por la FED y volviendo a conversar con él, le pareció ok la determinación. Pero le señalo a Barron’s que aunque ello era un paso significativo de la política, todavía cree que la FED no tiene proyecciones realistas.

¿Por qué alguien debería pensar que la inflación va a bajar del rango del 8% al rango del 2% sin que el desempleo aumente por encima de la estimación de la Fed de su tasa normal, una estimación que en sí misma es demasiado baja? La suposición es que verá más aumentos en la inflación.

Larry supone que con el desempleo y las tasas de interés proyectadas el movimiento de 0.75% fue un movimiento deseable para la credibilidad de la Fed, pero no cree que la misma se haya ayudado a sí misma con las nuevas proyecciones y retórica. Nos dirigimos a un aterrizaje bastante duro, sentencia.

