Lapadula: “Estoy orgulloso de que la sangre peruana está dentro de mí”

El delantero italiano de madre peruana, Gianluca Lapadula, conversó con un medio italiano sobre su acercamiento con la selección peruana y también dio los motivos por los cuales se realizó un tatuaje, en honor a sus raíces peruanas.



“Hace cuatro años vino a conocerme el técnico Ricardo Gareca a Italia, hablamos de la Copa América que estaba próxima a jugarse. Pero ese momento coincidía con los playoffs del Pescara y pensé que, aceptar la convocatoria de una selección nacional a la que yo era pequeño empatar no hubiera sido justo, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competencia (la definición con Pescara). Sabía que me había ganado los playoffs para ir a la Serie A”, indicó Lapadula.

También precisó que él está muy pegado al Perú, debido a que tenía muchos amigos peruanos con los que solía jugar. Además, también indicó que gracias a la cocina, puesto que su madre hizo muchos platos deliciosos que apreció mucho. “Estoy muy feliz de poder conocer más sobre mis orígenes y, por qué no, algún día cumplir el sueño de ir a Perú“, indicó.

Sobre su último tatuaje que encendió las redes sociales, Lapadula explicó los motivos del mismo. “Quería imprimir en mi piel lo que me pertenece. Nunca he tenido la oportunidad de conocer el Perú personalmente, lo que sé lo sé a través de las historias de mi madre. En el último período mi curiosidad ha crecido, he mirado muchas fotos y muchos videos”, precisó.

Luego agregó que no será mediante un tatuaje que manifestará su deseo por participar y vestir la camiseta de la selección peruana. “Si alguna vez tuviera este pensamiento, la primera persona en saberlo sería Gareca. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, estoy mucho más consciente y orgulloso de que la sangre peruana está dentro de mí”, concluyó.