Lanzan en streaming concierto inédito de Prince

El concierto que dio el cantante estadounidense Prince en 1985 titulado Prince and the Revolution: Live en Nueva York como parte de la gira promocional del álbum Purple Rain, estará disponible en plataformas digitales por primera vez y por tiempo limitado del 14 al 17 de Mayo.

La nueva entrega se publicará a las 19:00 horas, hora de Perú en el canal oficial de YouTube de Prince, además el sonido fue remasterizado por el ingeniero del músico Bernie Grundman.

Dicha presentación fue el primer concierto en vivo que el creador de Nothing Compares To U lanzó oficialmente como transmisión en televisión y video casero.

El show Prince and the Revolution: Live en Nueva York presentó al multifacético artista sobre el escenario con su recordada banda conformada por Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Dr. Fink, Mark Brown, Eric Leeds y Bobby Z., junto con un elenco de invitados especiales.

El repertorio de aquel momento ofreció los éxitos Let’s Go Crazy, When Doves Cry, I would Die 4 U y Purple Rain, además de otros favoritos de su carrera como 1999, Little Red Corvette, y How Come U Don’t Call Me Anymore.

Asimismo la organización The Prince Estate contribuirá a las labores altruistas durante la actual pandemia, pues el evento de streaming se realizará en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud.