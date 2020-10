¡Lamentable! Roban 24 mil soles a empresaria que acababa de retirar dinero de banco en VES

Lamentable. Asaltan a mujer luego de que retirara 24 mil soles de un banco en la zona industrial de Villa El Salvador (VES). Así lo denunció la empresaria a un medio local.







La agraviada contó que acudió a la entidad financiera para retirar dicho monto. Seguidamente, solicitó que lo colocaran en un sobre. A continuación, lo introdujo en un canguro debajo de su mameluco.





Después de que se completara la operación, la empresaria se retiró del establecimiento y abordó una mototaxi. Sin embargo, a pocos metros de llegar a su vivienda, dos delincuentes armados la interceptaron para exigirle que entregue el efectivo.

Por temor a perder su vida, la mujer no opuso resistencia. “Muy rápido me bajó el cierre del mameluco. Y me dijo dame la plata que tienes en el canguro. Si gritaba, me disparan para callarme. Si tocaba mi puerta, igual. Entonces dije que ya perdí”, contó.

