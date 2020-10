Lambayeque: Más de 38 mil alumnos ‘no aprenden en casa’ por falta de conectividad

La pandemia por el coronavirus causa estragos por todos lados. Y la educación no es la excepción. De 311 294 alumnos matriculados, 18 877 no han podido seguir estudiando, debido a que no han podido tener acceso al programa ‘Aprendo en Casa’ en Lambayeque. Así lo revela un informe de la Defensoría de la Pueblo.



También te puede interesar: Más de 14 mil escolares siguen en riesgo de perder el año en Arequipa

Sin embargo, otro informe de la gerencia de Educación de la región revela que serían más de 38 mil los alumnos que no acceden a este programa. Las causas para que estos niños y adolescentes no sigan estudiando, es que en sus hogares no cuentan con energía eléctrica, menos un televisor, celulares o con el servicio de internet.

Érika Alcantara García, la comisionada de la Defensoría en Lambayeque, explicó – a Exitosa – 76 instituciones educativas públicas reportaron abandono escolar. Sobre este tema, dos madres de familia cuentan a Exitosa el porqué sus hijos dejaron de estudiar.

Testimonios

“Vivíamos en el campo. El teléfono con el que ella estudiaba se me quemó y ahora no tengo para comprarlo. Por eso ella dejó de estudiar. Si trabajo pero para la comida. Los que son de menos precio, no dan la señal. Ojalá que el Estado nos apoye con las tablets“, expresó una de ellas.

“Ella no puede ir al colegio por los recursos que no tenía. Por esa economía que estamos pasando, puede ser que no siga”, aseguró otra. Lamentablemente, la escuela pública está frente a una batalla que nadie esperaba. Ha encontrado un gran problema: la falta de conectividad.

Si no hay una buena conexión entre profesor y alumno, no hay una buena educación. Esta problemática ha hecho que aumenten las cifras de menores y a adolescentes que han tenido que dejar de estudiar.

Lo más visto en Exitosa