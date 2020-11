Lambayeque: Escolares “no aprenden nada”, alumnos de Incahuasi y Kañaris en total abandono

La pandemia del coronavirus sigue golpeando al sector educación, son alrededor de 311 mil 297 alumnos de Lambayeque matriculados; sin embargo, un total de 27 mil no reciben clases virtuales del programa “Aprendo en Casa” por falta de conectividad.







Sin embargo, esta problemática no es nueva, ha sido muchas veces alertada por nuestro medio, pero esta vez hay algo más, pues de acuerdo al informe de Exitosa Chiclayo, los alumnos de las zonas altoandinas de Incahuasi y Kañaris, distritos de la provincia de Ferrañafe, se encuentran en total abandono por las autoridades del sector educación.





Desde que se iniciaron las clases virtuales por la pandemia no reciben ni una sola clase del programa ‘Aprendo en Casa’, así lo detalla – a Exitosa- el subprefecto de Kañaris, Natividad Carrillo.

“Lamentablemente la modalidad [Aprendo en Casa] no está funcionando aquí porque en la mayor parte de los caseríos no hay señal de nada ni de teléfono. Entonces los niños que viven en esas zonas no están recibiendo las clases desde que empezó la pandemia, ni la señal de radio llega acá”, precisó Carrillo en diálogo con nuestro medio.

◼ Cruda realidad

Resulta increíble saber que niños y adolescentes que solo buscan superarse para tener una mejor vida, vean sus sueños casi frustrados por no recibir clases y sobre todo por la indolencia de las autoridades que poco o nada les importa dar solución a estos programas de conectividad.

“Nuestros hijos no pueden recibir sus clases por los problemas de conectividad, les exigimos a las autoridades que hagan algo al respecto […] Algunos niños lloran porque no pueden recibir sus clases, están totalmente atrasados”, detallan – a Exitosa – algunos padres de familia de la zona.

Esta es la dura y cruda realidad que se afronta en nuestro país en cuanto al sector educación y más aún cuando los niños y adolescentes de estas zonas altoandinas dejan de estudiar por estos problemas de conectividad, porque ni siquiera una radio puede captar la señal, tal como reportan algunos alumnos a nuestro medio.

◼ Defensoría del Pueblo

Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió un informe donde advierte que 76 instituciones educativas públicas, de las 1.668 que existen en la región, reportaron abandono escolar durante el periodo de emergencia sanitaria por el covid-19.

Estos hallazgos dan cuenta sobre la grave situación de vulneración a la educación de niños y niñas, considerando que no acceden con calidad y oportunidad al servicio educativo público.

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Julio Hidalgo Reyes, señaló que la situación de los citados distritos se ha encontrado que la modalidad de ‘Aprendo en Casa’ no está funcionando, dado a los problemas de cobertura de ambas localidades.

En ese sentido, Hidalgo Reyes exhortó a la Gerencia de Educación regional identificar los sectores específicamente y – de manera inmediata – comunicar a las empresas que brindan los servicios de conectividad.

“La Defensoría está atenta para garantizar el derecho a la educación e intervendremos ante las autoridades de educación y Osiptel para que este problema pueda resolverse lo más pronto posible”, finiquitó el defensor del Pueblo.

Los alumnos de Kañaris e Incahuasi están en completo abandono y ahora solo les queda esperar a que las autoridades se preocupen de solucionar la problemática, a fin de garantizar y proteger el derecho a la educación que tienen como peruanos.

