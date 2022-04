Lamas Puccio sobre castración química: “Está demostrado que esta medida no tiene ninguna utilidad”

El abogado penalista Luis Lamas Puccio advirtió que la eventual aprobación de la castración química para violadores no hará que los casos de violación sexual disminuyan en el país.

“Si lo analizamos científicamente, ya está demostrado que esto no tiene ninguna utilidad. Asimismo, [las castración química] es un tratamiento costoso, riguroso y que requiere a todo un equipo de profesionales. Hay que recordar que esto no es un tema hormonal, el que viola a un menor no es por un problema de hormonas, sino que tiene un severo problema de conciencia”, dijo en entrevista para Exitosa.

El especialista consideró que, en lugar de realizar una modificatoria en el Código Penal, se debería impulsar una política de Estado que se base en atender la salud pública del país, enfocada en la salud mental y sexual.

“El problema de la salud pública en el país es un problema de primer orden. Hay problemas de violencia, promiscuidad, agresión a las mujeres y una serie de patologías sociales. El Estado está obligado a diseñar una política de salud pública para un tratamiento adecuado”, agregó.

El letrado también mencionó que esta iniciativa legislativa se habría anunciado, más bien, por un tema político. Indicó que existen pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de este tipo de medidas.

“Es un tremendo error llevarlo a la dimensión política. Esto [castración química] frustra más a la población porque estos hechos [de violación] no se van a ver disminuidos“, precisó.

Proyecto se verá en el Congreso

Este último miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció que se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley sobre castración química para violadores de menores de edad, medida que será enviada al Congreso de la República para su evaluación.

“Hemos aprobado una proyecto de ley que implementa el tratamiento médico especializada para la inhibición de la libido de violadores de menores de edad (…) Este proyecto ha sido aprobado, y se está elevando el día de mañana al Congreso de la República para que sea analizado, discutido y, si lo consideran pertinente, aprobado“, aseveró en conferencia de prensa.

Según explicó el titular del Minjus, la medida aplica para aquellos delitos de violación de la libertad sexual con “pena determinada” y no para los delitos referidos a violaciones de menores de edad, ya que este último implica cadena perpetua.

