Lady Camones tras liberación de Antauro Humala: “Consideramos que esta salida debe ser revisada”

La presidenta del Congreso, Lady Camones, se pronunció luego que el organizador del ‘Andahuaylazo’, Antauro Humala, saliera este sábado 20 de agosto en libertad, tras estar recluido por más de 17 años en el penal Ancón II.

En declaraciones para la prensa, la titular del Legislativo señaló que la liberación del líder etnocacerista debe ser revisada para garantizar que se hayan seguido los procedimientos según ley.

“Es lamentable haber oído estas declaraciones de Antauro sobre que no se arrepiente de sus delitos. Esta salida debe ser revisada, si estuviera de acuerdo a ley tendremos que aceptarla, pero hay situaciones que no están claras como el pago de reparación y si se ha rehabilitado realmente o no”, dijo.

Las declaraciones de la parlamentaria se dan luego que el hermano del expresidente Ollanta Humala señalara que no se arrepiente del ‘Andahuaylazo’.

“Nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas […] Los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón”, dijo Antauro Humala al salir de la cárcel.

En otro momento, la presidenta del Congreso mencionó que la salida del penal de Antauro Humala “no suma nada” a la crisis política y que, por el contrario, “el panorama se complica”.

“Con este anuncio de movilizar gente contra el Congreso, esto [la liberación de Humala] no suma nada, el panorama se complica”, sostuvo.

“Las marchas se pueden dar pero deben ser pacíficas para no lamentar muertes. En política nada es casualidad, una de las promesas de campaña de Pedro Castillo fue indultar a Antauro”, agregó.

