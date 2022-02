Lady Camones sobre renovación del gabinete: “El presidente no tiene opción de volver a equivocarse”

En entrevista con Exitosa, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), afirmó que ahora el presidente de la República, Pedro Castillo, no tiene la opción de “volver a equivocarse”, tras el anuncio de renovar el gabinete.





Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, la legisladora dijo esperar que esta vez el mandatario designe ministros que no solamente tengan capacidad moral, sino también un perfil técnico para asumir el cargo.





Asimismo, afirmó que Castillo Terrones ha tenido dos ensayos para conducir el país, el primero con la conducción de Guido Bellido y el segundo con Mirtha Vásquez, quien recientemente dejó la presidencia del Consejo de Ministros.

Bajo esa premisa, Camones sugirió al mandatario dejar de “ensayar” y comprender que el Perú “no es su conejillo de Indias”.

“Luego de estos dos ensayos que ha tenido frente a la conducción del país con estos dos gabinetes, creo que (el presidente) ya no tiene opción de volver a equivocarse. Esperemos que en esta oportunidad las decisiones que tome sean pensando en el país y que deje de pensar en los amigos y la familia”, manifestó.

La parlamentaria también advirtió que si el presidente no toma conciencia y deja de lado a la gente capacitada, “terminará mal”, es decir, vacado por el Congreso.

“Si Pedro Castillo no toma conciencia que tiene que gobernar con gente capacitada y preparada, va a terminar mal, realmente la población y los políticos estamos decepcionados. Sabemos que el cargo le ha quedado grande y no todos llegamos sabiéndolo todo, pero si uno no sabe hay que unirse con gente que sí sabe”, precisó.

◼ Evaluarán si respaldan la acusación constitucional

La parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País, anunció hoy que presentará una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo “por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno”.

Al respecto, Camones dijo que la bancada Alianza para el Progreso se reunirá próximamente para evaluar cuál será su posición.

